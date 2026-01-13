Artesã de Duque de Caxias celebra participação de Sol no BBB 26 - Divulgação

Artesã de Duque de Caxias celebra participação de Sol no BBB 26Divulgação

Publicado 13/01/2026 20:36

Duque de Caxias - Confirmada no BBB 26, Sol Vega já começou a ganhar a torcida dos duque-caxienses. É que a sister trabalhou vinha mantendo um trabalho de feirante na cidade. No ano passado, Sol participou como expositora do Festival Caxias Fashion, evento em que apresentou oficialmente uma marca própria voltada para a moda afro.

As empreedoras da cidade ficaram felizes com a entrada de Sol no programa.

"Já somos Team Sol. Nós participamos de diversas feiras no Brasil e no exterior, transmitindo a arte de tricô, crochê", conta Marta Cristina Rosa da Silva Oliveira, dona da marca Fazendo Artes.

Duque de Caxias é celeiro do artesanato no estado do Rio de Janeiro. No Caxias Shopping, por exemplo, funciona há mais de 10 anos o Ateliarte, um espaço dedicado à troca de experiências e aprendizado nas áreas de moda, artesanato, cultura e inclusão social. Realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Instituto Mulheres do Rio, o projeto oferece oficinas gratuitas e atividades culturais.