Castramóvel em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 12/01/2026 16:40

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), divulga a primeira agenda de 2026 das unidades de castramóveis. Durante a semana de 12 a 16/01, os castramóveis estarão baseados nos bairros da Mantiquira, segundo distrito, e no Parque Cristóvão Colombo, no terceiro distrito. A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população ao serviço de controle populacional de animais, promovendo a saúde pública e o bem-estar animal.

• 12 a 16 de janeiro, das 8h às 17h: Praça da Mantiquira, Xerém – Quarto Distrito;

• 12 a 16 de janeiro, das 8h às 17h: Rua Zumbi dos Palmares, Lt 03 – Qd 14, Parque Cristóvão Colombo – Terceiro Distrito.

Os castramóveis são completamente equipados, com centro cirúrgico, sala de preparo, área de recuperação e todos os recursos necessários para garantir segurança e qualidade nos procedimentos. Além das castrações, as equipes também oferecem orientações sobre guarda responsável, cuidados com a saúde dos animais e prevenção de zoonoses, reforçando o compromisso do município com o bem-estar dos animais e da população. Vale ressaltar que o animal precisa ter entre seis meses e seis anos e pesar de três a 15 quilos. O(a) tutor (a) deve fazer o cadastro prévio do animal no próprio local. A meta é levar os castramóveis aos quatro distritos, garantindo mais saúde e dignidade aos animais de todo o município.

Agendamento pelo aplicativo COLAB

Os tutores de cães e gatos também podem fazer o agendamento da castração, através do aplicativo Colab, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. O tutor deve se cadastrar na plataforma e seguir as orientações abaixo:

• Requisitos para a cirurgia: Jejum mínimo de 12 horas para sólidos e de 4 horas para líquidos; Peso entre 3 kg e 15 kg; Idade mínima de 6 meses e máxima de 5 anos; Cães braquicefálicos (de focinho achatado) não podem ser castrados nas unidades móveis; Cães de raça ou mestiços não são atendidos pelo serviço; Os animais devem estar livres de pulgas e de carrapatos.

• No dia do procedimento, o(a) tutor(a) deve levar: Roupa cirúrgica; Colar elizabetano; Três tapetes higiênicos.

A Secretaria de Defesa Animal fica na Alameda James Franco, 03 – Jardim Primavera, e funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.