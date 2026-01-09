Programa Cria RJ prorroga inscrições para cursos em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 09/01/2026 11:43

Duque de Caxias - As inscrições para os cursos livres em Elaboração de Projetos, Comunicação para Projetos e Produção Cultural do Programa CRIA RJ foram prorrogadas e podem ser realizadas até 13 de janeiro. A previsão para o início dos cursos é na segunda quinzena de janeiro, de forma presencial.

Em Duque de Caxias, o projeto ocorre em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo do município. A produção é da WM Cultural, a realização é da Marco Zero e a consultoria executiva, da Ibero Culturas. O programa ainda tem patrocínio da Light e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.

O CRIA RJ chega a sua 2ª edição firmando seu compromisso de descentralizar o investimento em arte e cultura, fortalecendo iniciativas culturais que já existem e resistem nos territórios periféricos urbanos. A expectativa é promover mais de 200 ações formativas e artísticas, as quais devem impactar diretamente a vida de aproximadamente 15 mil pessoas em quatro territórios do Estado do Rio de Janeiro.