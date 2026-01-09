Programa Cria RJ prorroga inscrições para cursos em Duque de CaxiasDivulgação
Programa Cria RJ prorroga inscrições para cursos em Duque de Caxias
Expectativa é promover mais de 200 ações formativas e artísticas
Biblioteca em Caxias abre inscrição para oficina de desenho livre
Aulas começam em fevereiro e funcionarão no modo presencial
Caxias Shopping participa da campanha Volta às Aulas Solidária
Empreendimento arrecada materiais escolares e livros literários entre 8 de janeiro e 8 de fevereiro
Centro de Cidadania LGBTI realiza mutirão de requalificação civil
Unidade fica em Duque de Caxias
Duque de Caxias alerta sobre vacinação contra a gripe
Veja onde se vacinar no município da Baixada Fluminense
Hospital Veterinário de Caxias ultrapassa 311 mil atendimentos em 2025
Unidade é referência na Baixada Fluminense
