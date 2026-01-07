Duque de Caxias realizou mais de 8 mil castrações em seis mesesDivulgação
Em 2025, o Castramóvel passou pelos seguintes bairros do município:
Primeiro Distrito:
Parque Lafaiete, Centro, Vila Flávia, Jardim Leal, Centenário, Vila São Luís, Laureano, Gramacho, Olavo Bilac, Vila Leopoldina, Parque das Missões e Parque Boa Vista.
Segundo Distrito:
Parque Fluminense, Pilar, Figueira, Campos Elíseos, Pantanal, São Bento, Jardim Primavera, Vila Maria Helena, Jardim Rosário e Cangulo.
Terceiro Distrito:
Imbariê, Parque Paulista, Taquara e Jardim Anhangá.
Quarto Distrito:
Xerém.
A castração de cães e gatos é fundamental para a saúde dos animais, auxiliando na prevenção de doenças como câncer de mama, de útero e de testículos, além de infecções. O procedimento também contribui para mudanças no comportamento do PET reduzindo brigas, fugas e a reprodução descontrolada, ajudando no combate ao abandono de animais. Como afirma a Secretária de Proteção Animal, Nadja Rissi, a Naná, "a castração e a microchipagem são atos de amor e responsabilidade, essenciais para controlar a superpopulação, recuperar animais perdidos, prevenir doenças e garantir mais segurança e bem-estar aos nossos pets."
Para realizar a castração, é necessário agendamento pelo aplicativo Colab, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. O tutor deve se cadastrar na plataforma e seguir as orientações abaixo:
Requisitos para a cirurgia:
•Jejum mínimo de 12 horas para sólidos e de 4 horas para líquidos;
•Peso entre 3 kg e 15 kg;
•Idade mínima de 6 meses e máxima de 5 anos;
•Cães braquicefálicos (de focinho achatado) não podem ser castrados nas unidades móveis;
•Cães de raça ou mestiços não são atendidos pelo serviço;
•Os animais devem estar livres de pulgas e de carrapatos.
No dia do procedimento, o tutor deve levar
•Roupa cirúrgica;
•Colar elizabetano;
•Três tapetes higiênicos.
Microchipagem
Para a microchipagem, não é necessário agendamento. O serviço é oferecido durante as campanhas de vacinação, por ordem de chegada e sem exigência de pré-requisitos.
O microchip pet tem o tamanho aproximado de um grão de arroz e funciona como o “RG” do animal, armazenando informações como nome, espécie, sexo, cor, idade, raça e dados do tutor, incluindo endereço e telefone. Em caso de perda ou de roubo do animal, basta levá-lo a um local com leitor de microchip, como uma clínica veterinária, para que os dados sejam acessados e o tutor possa ser localizado.
