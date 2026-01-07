Duque de Caxias realizou mais de 8 mil castrações em seis meses - Divulgação

Publicado 07/01/2026 21:12

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Proteção Animal, vem realizando a castração gratuita de cães e gatos nas unidades móveis conhecidas como Castramóvel desde o mês de junho. Em seis meses de funcionamento, já foram realizados mais de 8 mil procedimentos cirúrgicos sem custo para os tutores. Desde setembro, o serviço também passou a oferecer a microchipagem gratuita de pets. Até o momento, 467 cães e gatos já receberam o microchip, além disso é feito o registro, uma espécie de certidão, dos animais de estimação.

Durante o ano a Secretaria de Proteção Animal tem feito campanhas de cuidados com os animais de estimação onde oferece banho e tosa, consultas dermatológicas e clínicas para cães e gatos, não é necessário marcar, o atendimento é feito por ordem de chegada. Em 2025, nas campanhas foram realizados 300 atendimentos.



Em 2025, o Castramóvel passou pelos seguintes bairros do município:



Primeiro Distrito:

Parque Lafaiete, Centro, Vila Flávia, Jardim Leal, Centenário, Vila São Luís, Laureano, Gramacho, Olavo Bilac, Vila Leopoldina, Parque das Missões e Parque Boa Vista.



Segundo Distrito:

Parque Fluminense, Pilar, Figueira, Campos Elíseos, Pantanal, São Bento, Jardim Primavera, Vila Maria Helena, Jardim Rosário e Cangulo.



Terceiro Distrito:

Imbariê, Parque Paulista, Taquara e Jardim Anhangá.



Quarto Distrito:

Xerém.



A castração de cães e gatos é fundamental para a saúde dos animais, auxiliando na prevenção de doenças como câncer de mama, de útero e de testículos, além de infecções. O procedimento também contribui para mudanças no comportamento do PET reduzindo brigas, fugas e a reprodução descontrolada, ajudando no combate ao abandono de animais. Como afirma a Secretária de Proteção Animal, Nadja Rissi, a Naná, "a castração e a microchipagem são atos de amor e responsabilidade, essenciais para controlar a superpopulação, recuperar animais perdidos, prevenir doenças e garantir mais segurança e bem-estar aos nossos pets."

Como agendar a castração



Para realizar a castração, é necessário agendamento pelo aplicativo Colab, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. O tutor deve se cadastrar na plataforma e seguir as orientações abaixo:



Requisitos para a cirurgia:

•Jejum mínimo de 12 horas para sólidos e de 4 horas para líquidos;

•Peso entre 3 kg e 15 kg;

•Idade mínima de 6 meses e máxima de 5 anos;

•Cães braquicefálicos (de focinho achatado) não podem ser castrados nas unidades móveis;

•Cães de raça ou mestiços não são atendidos pelo serviço;

•Os animais devem estar livres de pulgas e de carrapatos.



No dia do procedimento, o tutor deve levar

•Roupa cirúrgica;

•Colar elizabetano;

•Três tapetes higiênicos.



Microchipagem



Para a microchipagem, não é necessário agendamento. O serviço é oferecido durante as campanhas de vacinação, por ordem de chegada e sem exigência de pré-requisitos.



O microchip pet tem o tamanho aproximado de um grão de arroz e funciona como o “RG” do animal, armazenando informações como nome, espécie, sexo, cor, idade, raça e dados do tutor, incluindo endereço e telefone. Em caso de perda ou de roubo do animal, basta levá-lo a um local com leitor de microchip, como uma clínica veterinária, para que os dados sejam acessados e o tutor possa ser localizado.