Firjan SESI está com inscrições abertas para Colônia de Férias de Verão - Paula Johas/Divulgação

Firjan SESI está com inscrições abertas para Colônia de Férias de VerãoPaula Johas/Divulgação

Publicado 06/01/2026 17:59

Duque de Caxias - A Colônia de Férias Firjan SESI Duque de Caxias está pronta para receber crianças durante as férias escolares de verão. Entre os dias 12 e 30 de janeiro de 2026, será oferecida programação repleta de brincadeiras, oficinas, atividades esportivas e de lazer. Todas voltadas para o tema do ano: Expedição Natureza. As inscrições podem ser feitas nas próprias unidades Firjan SESI.

A Colônia será dividida em turmas por faixa etária, para crianças entre 4 e 14 anos, o que garante dinâmica e atenção nas atividades. A classificação etária por turma: 4 a 5 anos, 6 a 7 anos, 8 a 10 anos, 11 a 14 anos. Os participantes desfrutarão da infraestrutura dos Centros de Promoção da Saúde Firjan SESI, supervisionados por uma equipe de profissionais qualificados.

A programação inclui oficinas de saúde, alimentação saudável, mindfulness kids, dança, diversas modalidades esportivas, atividades maker, jogos cooperativos, torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe para garantir muita energia e diversão.

Mais informações: faleconosco@firjan.com.br ou (21) 3610 6027.

Veja os endereços dos Centros de Promoção da Saúde Firjan SESI:

Duque de Caxias - Rua Artur Neiva, 100, 25 de Agostoin