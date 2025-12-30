Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 30/12/2025 20:19

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias efetuou, nesta segunda-feira (30/12), o pagamento antecipado do salário referente ao mês de dezembro para todos os servidores municipais. A medida contempla servidores ativos, aposentados e pensionistas, reafirmando o compromisso da administração municipal com a valorização do funcionalismo público e o equilíbrio fiscal do município.

A antecipação do pagamento reforça a política de responsabilidade financeira adotada pela atual gestão, garantindo previsibilidade e segurança aos trabalhadores, especialmente neste período de fim de ano, quando as despesas familiares costumam aumentar.

De acordo com o prefeito Netinho Reis, o adiantamento do salário é resultado de um trabalho planejado e responsável da gestão municipal.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas e respeitar quem trabalha diariamente para fazer Duque de Caxias avançar. Antecipar o pagamento do salário de dezembro é uma forma de valorizar nossos servidores, garantir tranquilidade às famílias e movimentar a economia da cidade neste fim de ano”, destacou o prefeito.



Com a folha salarial em dia, a Prefeitura de Duque de Caxias segue fortalecendo a economia local, impulsionando o comércio e os serviços, além de assegurar dignidade e respeito aos servidores públicos municipais.