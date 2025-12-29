Hospital de Saracuruna recebe ação social - Divulgação

Publicado 29/12/2025 19:44

Duque de Caxias - Pacientes da pediatria do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes tiveram uma surpresa especial. Uma visita inesperada levou alegria a pacientes, familiares e funcionários da unidade. O personagem Mickey percorreu as enfermarias da ala pediátrica, distribuindo abraços e presentes para as crianças internadas. A ação foi promovida pelo grupo Soldadinhos do Bem, que transformou a rotina do hospital com momentos de descontração e carinho.

Esta foi a primeira visita do grupo à unidade. Cíntia Andréia França Soares, integrante da iniciativa, conta que trabalha há 25 anos com ações sociais e que pretende retornar ao hospital para continuar levando alegria aos pacientes.

O Mickey, interpretado por Victor Ferreira, divertiu a criançada e emocionou acompanhantes, como Roberta Guimarães Justino, que acompanha o neto, Micael Lucas Guimarães Justino, de 8 anos. Avó e neto ficaram felizes e elogiaram a visita surpresa.