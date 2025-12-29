Hospital de Saracuruna recebe ação socialDivulgação
Hospital de Saracuruna recebe ação social
Surpresa emocionou pacientes, familiares e funcionários da unidade de saúde
Hospital de Saracuruna recebe ação social
Surpresa emocionou pacientes, familiares e funcionários da unidade de saúde
Zeca Pagodinho e Belo arrastam multidão em show gratuito em Caxias
Prefeito Netinho Reis também subiu ao palco
Hospital de Saracuruna recebe visita especial de Natal
Unidade de saúde tem programação especial neste fim de ano
Caxias Festival promete entrar para calendário de eventos da cidade
Cantor Roberto Carlos é uma das atrações
Últimos dias para aderir ao Programa Anistia Fiscal de Duque de Caxias
Iniciativa da Secretaria Municipal de Fazenda já contabiliza cerca de 10 mil acordos firmados
Duque de Caxias inaugura clínica da família no bairro Vila Maria Helena
Unidade conta com consultórios de clínica médica, pediatria, e mais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.