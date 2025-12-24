Hospital de Saracuruna recebe visita especial de NatalDivulgação
Unidade de saúde tem programação especial neste fim de ano
Caxias Festival promete entrar para calendário de eventos da cidade
Cantor Roberto Carlos é uma das atrações
Últimos dias para aderir ao Programa Anistia Fiscal de Duque de Caxias
Iniciativa da Secretaria Municipal de Fazenda já contabiliza cerca de 10 mil acordos firmados
Duque de Caxias inaugura clínica da família no bairro Vila Maria Helena
Unidade conta com consultórios de clínica médica, pediatria, e mais
Prefeitura de Caxias entrega mais de 5 mil próteses dentárias gratuitas
Somente neste Natal, foram entregues mais de 370 próteses
Caxias recebe edição especial de Natal com Renato da Rocinha
Ação faz parte do projeto Circuito Cultural Boca Pra Fora
