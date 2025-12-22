Duque de Caxias recebe destaque experiências exitosas - Divulgação

Publicado 22/12/2025 18:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Superintendência Municipal de Vigilância Sanitária, participou do I Encontro do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, realizado na última sexta-feira (19/12), no auditório da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ).



Com o tema “Vivendo a VISA, trocando experiências e estabelecendo parcerias para o fortalecimento do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária”, o encontro foi aberto pela superintendente estadual de Vigilância Sanitária, Helen Keller, reunindo representantes das Vigilâncias Sanitárias de todo o estado, garantindo aos municípios a oportunidade de apresentar experiências exitosas desenvolvidas no setor.

A cidade de Duque de Caxias foi representada pelo superintendente municipal da Vigilância Sanitária, Carlos Ampliato Cabral, e pela técnica Luana Vieira, que fizeram uma apresentação da aplicação do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ). Foi apresentado o sistema informatizado para licenciamento sanitário de estabelecimentos, redução da burocracia, aumento da transparência e treinamentos presenciais e on-line. Pelo sucesso da iniciativa e dos resultados, a Vigilância Sanitária de Duque de Caxias foi homenageada com o prêmio Experiências Exitosas 2025.



Outros dois municípios também foram homenageados com este reconhecimento: Rio de Janeiro e Angra dos Reis.