O município ocupa a 6ª colocação no Estado e a 119ª posição nacional segundo dados do IBGE - Divulgação

O município ocupa a 6ª colocação no Estado e a 119ª posição nacional segundo dados do IBGEDivulgação

Publicado 19/12/2025 20:50

Duque de Caxias - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o valor do Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios 2022-2023. De acordo com o levantamento, Duque de Caxias está entre os 25 municípios com os maiores valores. O estudo do IBGE é feito em parceria com os órgãos estaduais de estatística e secretarias estaduais de Governo. A indústria extrativa de petróleo é responsável pela oscilação.

Segundo o levantamento, a capital do Rio (3,8%) é o município com a segunda maior participação no PIB do Brasil, atrás apenas de São Paulo (9,7%). Duque de Caxias está na 18ª posição.

O PIB dos Municípios 2022-2023 apresenta dados da economia a preços de mercado para os 5.570 municípios, além da concentração econômica, participação no PIB nacional e PIB per capita. A pesquisa traz também análises geográficas com base em tipologias e regionalizações, que mostram padrões de concentração e dispersão. Conforme já informado, a divulgação com a abertura das atividades econômicas foi temporariamente suspensa e voltará a ser disponibilizada após a publicação da nova série do Sistema de Contas Nacionais ano-base 2021.