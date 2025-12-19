O município ocupa a 6ª colocação no Estado e a 119ª posição nacional segundo dados do IBGEDivulgação
IBGE: Duque de Caxias está entre os 25 municípios com maior PIB do país
Estudo é feito em parceria com os órgãos estaduais de estatística e secretarias estaduais
Shows encerram programação do Natal iluminado de Duque de Caxias
Programação começa nesta sexta-feira com grupo Bom Gosto
Duque de Caxias recebe caminhada e corrida ecológica neste domingo
Veja como participar
Obras vão diminuir alagamentos e melhorar mobilidade em Caxias
Intervenção está acontecendo no Canal Gaspar Ventura, no 2º Distrito
'Doutores da Alegria' leva magia do Natal ao Hospital de Saracuruna
Cortejo Natalino Conexão do Bem percorreu os corredores da unidade, apresentando jogos e cenas teatrais
