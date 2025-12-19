Obras vão diminuir alagamentos e melhorar mobilidade em Caxias - Divulgação

Obras vão diminuir alagamentos e melhorar mobilidade em CaxiasDivulgação

Publicado 19/12/2025 20:28

Duque de Caxias - As obras de revitalização e adequação do Canal Gaspar Ventura representam um avanço histórico para os moradores do 2º Distrito de Duque de Caxias. A intervenção tem como principais objetivos reduzir alagamentos, aumentar a segurança da população, melhorar a mobilidade urbana e modernizar a infraestrutura da região, oferecendo uma solução definitiva para problemas antigos enfrentados.

Realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o governo do estado, a obra abrange um trecho de mais de dois mil metros de extensão do canal, que atravessa os loteamentos Parque Comercial, Parque São Carlos, Bairro Coriolano, Vila Santo Antônio e Nossa Senhora do Carmo.

Como parte das ações preparatórias, a prefeitura publicou, em 15 de maio de 2025, o Decreto nº 8.938, que declara de utilidade pública a área necessária para a execução das obras no Canal Gaspar Ventura. A medida garante segurança jurídica ao processo e possibilita o andamento regular das intervenções.

A Secretaria Municipal de Urbanismo realizou um mapeamento técnico completo da faixa marginal do canal, identificando todas as edificações existentes. Os moradores foram orientados a comparecer à Secretaria para receber informações individualizadas sobre cada situação, assegurando transparência e diálogo durante todo o processo.

“Com controle detalhado, o município consegue acompanhar cada etapa da intervenção de forma precisa, garantindo que todas as ações sejam conduzidas dentro da legalidade, com transparência, segurança jurídica e respeito às famílias, reforçando o compromisso da prefeitura com a melhoria da qualidade de vida da população do 2º Distrito”, disse a secretária de Urbanismo Leieny Martins.