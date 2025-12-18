Últimos dias para encontrar o Papai Noel no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 18/12/2025 19:12

Duque de Caxias - O Natal está chegando à reta final, e esta é a última oportunidade para viver momentos especiais com o Bom Velhinho no Caxias Shopping, administrado pela Allos. Faltando poucos dias para a data mais mágica do ano, o empreendimento segue recebendo famílias para os tradicionais encontros com o Papai Noel em um ambiente totalmente decorado e preparado para registros inesquecíveis.

Até o fim da temporada natalina, o Papai Noel atende o público de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h, garantindo mais comodidade para quem ainda não fez sua visita.

Além do encontro, o espaço conta com serviço de fotografia profissional, disponível durante toda a ação, com os seguintes valores: 1 foto 15x20, R$ 40 e 2 fotos 15x20, R$ 50.

Serviço: Atendimento do Papai Noel no Caxias Shopping

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias – RJ

Horários:

Segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 13h às 21h