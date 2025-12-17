Prefeito Netinho Reis, de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 17/12/2025 21:28

Duque de Caxias - Com apenas um ano de mandato, e sem nunca ter tido outra experiência na administração pública, a gestão do prefeito Netinho Reis tem percepção positiva de 81% da população duquecaxiense (são 37% de positiva e 44% de regular). Segundo levantamento do Instituto Viva Voz, apenas 15% consideram as ações dele como negativas. A aprovação de Netinho também segue em alta: 65%. O número de quem desaprova é de 26%.

O Instituto ouviu 1.800 pessoas entre os dias 5 e 10 de dezembro.

O prefeito comemorou o resultado e planeja novas ações no próximo ano, principalmente, na área de segurança pública. Confira abaixo a entrevista exclusiva.

O DIA - Como analisa esse cenário de aprovação do primeiro ano de governo?

Netinho Reis - Mostra que estamos no caminho certo. Montamos uma gestão focada em eficiência, tecnologia. Eu nunca fui político, mas fui o mais votado dos últimos 20 anos na cidade. Trouxe para a administração pública uma política de resultados que aplicava na iniciativa privada.

O DIA - Atribui essa boa avaliação por causa de algum programa específico do seu governo? Qual?

Netinho - São vários programas, mas destaco o projeto da clínica das famílias nos bairros. Tem tudo que a família precisa e perto. Temos ainda o modelo de marcação de consulta pelo WhatsApp. Estamos finalizando o projeto da Fazendinha do Autista, o nosso CER IV (Centro Especializado em Reabilitação). São muitos avanços na área da saúde.

Tem também nosso programa na área de segurança, com o “smart duque”, a nossa futura Guarda Municipal Armada, que serão 600 homens; o Segurança Presente, a contratação de policiais pelo PROEIS.

Em 2026, a segurança vai ser prioridade para você?

Com certeza. Vamos materializar a nossa segurança. Serão 600 homens a mais, um batalhão que teremos da noite por dia ajudando na segurança da cidade. A instalação de mais de duas mil câmeras nos distritos. A ampliação do programa Caxias livre de barricadas. Ou seja, vamos ampliar programas que estão dando certo. Além de aumentar para 100% a cobertura da clínica da família em toda Duque de Caxias, a inauguração de mais escolas bilíngues e a nossa Casa do Autista.

Duque de Caxias é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Já pode sinalizar para quem vai seu apoio eleitoral na próxima eleição?

Vou caminhar junto com o senador e o governador que me apoiar no projeto de segurança. Duque de Caxias tem tudo para ser a melhor cidade do Brasil.