Caxias investe na aquisição de veículos para transporte escolar
Caxias investe na aquisição de veículos para transporte escolar
A frota conta atualmente com 150 veículos
Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias concluiu a reforma total da frota de transporte escolar e ampliou o número de veículos, reforçando o investimento público em acessibilidade, segurança e inclusão. A ação beneficia mais de sete mil alunos de 142 unidades escolares, localizadas nos quatro distritos do município.
A frota conta atualmente com 150 veículos, sendo 39 ônibus do tipo “amarelinho”, 87 vans convencionais, 22 vans adaptadas para estudantes com deficiência e dois ônibus terceirizados. Os veículos passaram por manutenção completa e adequação técnicas, garantindo melhores condições de uso, conforto e segurança no trajeto diário dos estudantes.
Para a secretária municipal de Educação, o investimento no transporte escolar reflete o compromisso da gestão com uma educação pública inclusiva e acessível.
“Quando investimos em transporte escolar, estamos investindo em permanência, equidade e no direito de cada aluno chegar à escola com dignidade. A ampliação das vans adaptadas reforça nosso compromisso com a inclusão e com uma educação que acolhe todos”, destacou a secretária.
O prefeito Netinho Reis enfatizou que a renovação da frota integra a política de investimentos estruturantes da atual gestão.
“Esse é um investimento público que impacta diretamente a vida das famílias e dos estudantes. Garantir transporte acessível, seguro e de qualidade é garantir acesso à educação. Nossa prioridade é cuidar das pessoas e construir uma cidade mais justa, com serviços públicos eficientes em todos os distritos”, afirmou o prefeito.
