Publicado 16/12/2025 18:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou à população mais um importante espaço de lazer e convivência no 3º distrito: a Praça do Jardim Rotsen, que foi revitalizada, tornando-se um novo ponto de encontro e de confraternização para os moradores do bairro. A obra foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Obras, que segue com obras de revitalização de áreas públicas do município no 3º distrito, onde já havia sido inaugurada a Praça Manoélio, no Parque Paulista, que conta com quadra de grama sintética, playground, equipamentos inclusivos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e academia voltada à terceira idade.

Prefeitura de Caxias entrega nova área de lazer no 3º distrito Divulgação

Na Praça do Jardim Rotsen, a população passa a contar com uma nova quadra de grama sintética, novo alambrado e tela de proteção, um espaço exclusivo equipado com piso emborrachado, além de brinquedos inclusivos com pintura temática voltada ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo pintura infantil no playground e novo piso da academia, o que gera mais segurança às crianças. O espaço recebeu, ainda, nova iluminação em led, melhorias na calçada e no meio-fio, poda das árvores, paisagismo, nivelamento da pista de corrida, novos bancos e mesas, e pintura completa do muro frontal. Para garantir mais conforto à população, foram instaladas lixeiras, mesas com jogos, bancos e piso intervalado.

