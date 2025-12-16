Mais uma linha do Tarifa Zero entra em operação em Duque de Caxias - Divulgação

Mais uma linha do Tarifa Zero entra em operação em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 16/12/2025 18:53

Duque de Caxias - A 21ª linha do programa Tarifa Zero já está em operação em Duque de Caxias. A nova linha faz o trajeto entre a Vila São Luiz e o Hospital Infantil, passando pelo Caxias Shopping, beneficiando diretamente os moradores da região, que agora não precisam gastar com passagem para se deslocar.

A nova linha também atende o Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo e percorre diversas localidades, como Vila Guanabara, Parque Felicidade, Parque Pauliceia, Parque Vila Nova, entre outras.

A 21ª linha do Tarifa Zero é circular, com saída da Rua da Chacrinha (Praça da Chacrinha), seguindo até o Hospital Infantil, no Centro, e retornando ao ponto inicial. O trajeto tem duração média de 1h30.

O projeto Tarifa Zero vem transformando a mobilidade urbana no município e já beneficia milhares de famílias duque-caxienses, que economizam recursos ao se deslocarem dentro da cidade. O transporte público gratuito conecta bairros dos quatro distritos de Duque de Caxias.

Os ônibus circulam todos os dias, das 5h às 22h, oferecendo uma alternativa segura, acessível e eficiente de transporte coletivo.

Trajeto da 21ª linha do Tarifa Zero:

Praça da Chacrinha – Rua da Chacrinha – Avenida Leandro da Mota – Rua Deputado Sá Rêgo – Avenida Brasil – Avenida São Vicente – Rua Santa Tereza – Rua 14 de Julho – Rua Baltazar da Silveira – Rua Albino Imparato – Rua Itaciba – Avenida Duque de Caxias – Rua Itamaracá – Rua Itaciba – Avenida Presidente Tancredo Neves – Avenida Duque de Caxias – Avenida Presidente Vargas – Viaduto Paulo Lins – Avenida Dr. Plínio Casado – Avenida Governador Leonel de Moura Brizola – Viaduto Paulo Lins – Rua Prefeito José Carlos Lacerda – Rua Primeiro de Março – Rua Voluntários da Pátria – Avenida Brigadeiro Lima e Silva – Rua Conde de Porto Alegre – Rua Cardoso Bessa – Avenida Duque de Caxias – Rua Itaciba – Rua Albino Imparato – Avenida Perimetral Sebastião Ferreira Dias – Rua 14 de Julho – Rua Santa Tereza – Avenida São Vicente – Avenida Brasil – Rua Deputado Sá Rêgo – Rua da Chacrinha – Praça da Chacrinha