Publicado 16/12/2025 19:01

Duque de Caxias - O Caxias Festival acaba de anunciar mais uma grande atração: o cantor Belo está confirmado na programação e sobe ao palco no sábado, dia 27 de dezembro. Belo se junta a um time de grandes nomes da música brasileira que promete marcar a história do evento.



Com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Duque de Caxias, o festival é realizado pela iniciativa privada. O Shopping da Multidão, a Cervejaria Therezópolis, a Rede BR e a Gênesis garantem os recursos que viabilizam as apresentações de Roberto Carlos, Zeca Pagodinho, João Gomes, Cabelinho, Belo, entre outros artistas.



Além dos shows, o Caxias Festival contará com uma ampla praça de alimentação, reunindo representantes dos melhores bares e restaurantes da região, chope artesanal, rodas de samba, área kids e um espaço pet friendly.



A Prefeitura de Duque de Caxias e o governo do estado disponibilizam os serviços de segurança, de saúde e de divulgação, além do espaço onde o festival é realizado, a Arena da Baixada. Em contrapartida, as empresas parceiras são responsáveis pelo planejamento, organização e administração do evento, garantindo a gratuidade da área comum (pista).



Novo horário de funcionamento:

•Sexta-feira (26/12): das 18h às 4h

•Sábado (27/12): das 14h às 3h

•Domingo (28/12): das 12h às 1h

Ingressos gratuitos



Quem ainda não se cadastrou para retirar os ingressos gratuitos para a pista pode acessar os links disponibilizados pela organização. Os ingressos dão acesso aos shows realizados na Arena da Baixada (Duque de Caxias). Também é possível adquirir camarotes.

•Dias 26 e 27/12:

https://ingresse.com/caxias-festival

•Domingo (28/12 – Roberto Carlos):

https://ingresse.com/caxias-festival-roberto-carlos

