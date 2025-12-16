'Remédio em Casa' facilita acesso para pacientes em Caxias - Divulgação

Publicado 16/12/2025 19:08

Duque de Caxias - Lançado em abril, pela Prefeitura de Duque de Caxias, o Programa Remédio em Casa nasceu com o objetivo de garantir que pacientes cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde, que tenham comorbidades ou que residam em áreas distantes, possam receber os insumos sem precisar se deslocar até a sede da secretaria, reduzindo custos e otimizando o tempo dos usuários.



Atualmente, 525 pacientes são beneficiados com a entrega de medicamentos, de fraldas descartáveis, de insumos diversos, de fórmulas nutricionais, de suplementos e de espessantes alimentares. Os números alcançados, desde a fundação do programa, reforçam a importância da iniciativa para os pacientes atendidos, contabilizando mais de 16 mil medicamentos, mais de 31 mil pacotes de fraldas geriátricas e mais de 66 mil insumos entregues.



Nova Farmácia Central

Desde março, a Farmácia Central funciona em um novo galpão, instalado no Parque Duque, o que possibilita à Secretaria Municipal de Saúde armazenar um volume muito maior de medicamentos e de materiais. Com o novo espaço, a Farmácia Central ganhou melhor estrutura, controle e agilidade no abastecimento das unidades de saúde. Funcionando como uma grande central de abastecimento, a Central é responsável também pelas entregas aos pacientes do Programa Remédio em Casa. Isso significa mais eficiência, remédios chegando mais rápido e uma logística muito melhor para atender à população.