Caxias terá telão para acompanhar jogo do Flamengo nesta quartaDivulgação

Publicado 16/12/2025 19:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, convida a população nesta quarta-feira, para viver um dia inteiro de emoção e paixão pelo futebol na Praça do Pacificador, em frente à Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. A praça vai se transformar no grande ponto de encontro dos torcedores, com dois eventos imperdíveis: a transmissão ao vivo em telão de LED dos jogos de Flamengo e Vasco. Traga a família, convide os amigos, vista a camisa do seu time e venha viver esta grande experiência.

FLA FEST A PARTIR DAS 13h – FINAL INTERCONTINENTAL - FLAMENGO X PSG

A Nação Rubro-Negra tem encontro marcado para acompanhar cada lance e vibrar junta em clima de decisão mundial.

FUN FEST A PARTIR DAS 20h30 – PRIMEIRO JOGO DA FINAL DA COPA DO BRASIL - CORINTHIANS x VASCO

Para fechar a noite, vascaínos irão acompanhar lance a lance do primeiro jogo da final da Copa do Brasil.