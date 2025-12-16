Caxias celebra Natal com roda de samba e atividades culturais - Divulgação

Publicado 16/12/2025 19:30

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) ocupou a Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, com diversas atividades culturais em celebração às festividades natalinas do município.

Durante o dia, o Centro Cultural Oscar Niemeyer ganhou feira de artesanato; oficinas gratuitas; apresentação do saxofonista Marinho do Sax; a chegada do bom velhinho na Casa do Papai Noel, onde ele atendeu aos estudantes da rede pública de ensino e a apresentação, no palco aberto do Teatro Raul Cortez, da Orquestra do Instituto Zeca Pagodinho, um grande parceiro da cultura de Duque de Caxias.

O evento encerrou com o Circuito Cultural Boca Pra Fora, que está na 27ª Edição. A roda de samba, comandada pelo cantor Allan Ylê, foi marcada, mais uma vez, pela apresentação magistral de Chacal do Sax. Essa é a terceira vez do músico na roda de samba, que vem conquistando um público cativo, entre eles trabalhadores da cidade e de municípios vizinhos, desde quando iniciou o projeto, em abril deste ano.

A programação faz parte da 3ª Edição do Natal Cultural promovido pela SMCT/DC, em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias. O evento contou com o apoio do Ela Shopping, Comercial Milano Brasil e Massine & Reis Advogados.