Caxias celebra Natal com roda de samba e atividades culturais
Ação foi realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer
Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) ocupou a Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, com diversas atividades culturais em celebração às festividades natalinas do município.
Durante o dia, o Centro Cultural Oscar Niemeyer ganhou feira de artesanato; oficinas gratuitas; apresentação do saxofonista Marinho do Sax; a chegada do bom velhinho na Casa do Papai Noel, onde ele atendeu aos estudantes da rede pública de ensino e a apresentação, no palco aberto do Teatro Raul Cortez, da Orquestra do Instituto Zeca Pagodinho, um grande parceiro da cultura de Duque de Caxias.
O evento encerrou com o Circuito Cultural Boca Pra Fora, que está na 27ª Edição. A roda de samba, comandada pelo cantor Allan Ylê, foi marcada, mais uma vez, pela apresentação magistral de Chacal do Sax. Essa é a terceira vez do músico na roda de samba, que vem conquistando um público cativo, entre eles trabalhadores da cidade e de municípios vizinhos, desde quando iniciou o projeto, em abril deste ano.
A programação faz parte da 3ª Edição do Natal Cultural promovido pela SMCT/DC, em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias. O evento contou com o apoio do Ela Shopping, Comercial Milano Brasil e Massine & Reis Advogados.
