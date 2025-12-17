Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação
Duque de Caxias deposita 13º salário de todos os servidores
Valores já estão disponíveis nas contas
Gestão de Netinho Reis tem percepção positiva de mais de 80% em Caxias
Segundo Instituto Viva Voz, 65% aprovam o chefe do Executivo municipal
Caxias celebra Natal com roda de samba e atividades culturais
Ação foi realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer
Caxias terá telão para acompanhar jogo do Flamengo nesta quarta
Fun Fest vai transmitir ainda jogo do Vasco
Caxias investe na aquisição de veículos para transporte escolar
A frota conta atualmente com 150 veículos
'Remédio em Casa' facilita acesso para pacientes em Caxias
Atualmente, 525 pacientes são beneficiados com a entrega de medicamentos
