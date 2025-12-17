Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 17/12/2025 21:37

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias efetuou o pagamento integral do 13º salário de todos os servidores públicos municipais, incluindo aposentados e pensionistas. Os valores já estão disponíveis nas contas, reforçando o compromisso da atual gestão com a valorização do funcionalismo e o equilíbrio das finanças públicas.

Para o prefeito Netinho Reis, a medida reflete uma gestão responsável e comprometida com quem faz a cidade acontecer diariamente.

“Pagar o 13º salário em dia é uma demonstração de respeito aos nossos servidores, aposentados e pensionistas. Trabalhamos com planejamento, responsabilidade e transparência para garantir direitos, fortalecer a economia da cidade e dar segurança a quem dedica sua vida ao serviço público”, afirmou o prefeito.