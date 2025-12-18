Instituto Vini Jr. inaugura projeto educacional em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 18/12/2025 18:55

Duque de Caxias - Duas escolas da rede municipal de ensino de Duque de Caxias passaram a contar com novas ferramentas pedagógicas que unem educação, tecnologia e esporte. O Instituto Vini Jr. inaugurou projetos educacionais nas Escolas Municipais Wilson de Oliveira Simões e Professora Wanda Gomes Soares, beneficiando mais de 600 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, por meio de uma parceria com as empresas Ipiranga e Iconic.



A iniciativa leva às unidades escolares o Centro de Tecnologias Educacionais Base (CT Base) e o Movimento e Aprendizagem (Mov.A), projetos que utilizam a linguagem do futebol e do movimento corporal como estratégias para potencializar o processo de ensino-aprendizagem. As ações estreiam na rede pública municipal e estão alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Para o prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, a chegada do projeto reforça o compromisso da gestão com a educação pública de qualidade.

“Investir em educação é investir no futuro da nossa cidade. Parcerias como essa com o Instituto Vini Jr., a Ipiranga e a Iconic ampliam horizontes, despertam o interesse dos alunos e fortalecem a escola pública com inovação, tecnologia e novas metodologias de ensino”, destacou o prefeito.



A Secretaria Municipal de Educação, Iracema Costa, também ressaltou a importância da iniciativa para o cotidiano escolar.

“Essa parceria amplia as possibilidades pedagógicas dentro da sala de aula e dialoga diretamente com o universo dos nossos alunos. Ao unir tecnologia, ludicidade e movimento, o projeto contribui para tornar o aprendizado mais significativo e envolvente, além de valorizar o trabalho dos nossos profissionais da educação”, afirmou a secretária.



De acordo com o diretor executivo do Instituto Vini Jr., Victor Oliveira, a chegada do projeto à cidade representa um avanço no fortalecimento da escola pública.

“Chegar a Duque de Caxias com o CT Base e o Mov.A é fortalecer a escola pública com ferramentas que aproximam o aprendizado do interesse dos alunos. A linguagem do futebol nos permite criar novas formas de ensinar e aprender, tornando a sala de aula mais viva, mais lúdica e mais significativa. É uma alegria apoiar professoras e estudantes da cidade com essa expansão do nosso trabalho”, ressaltou.



Entre as novidades implementadas nas escolas estão novas salas com arquitetura inspirada no futebol, equipadas com enxoval tecnológico, além de métodos inovadores e capacitação continuada para os profissionais da educação. O projeto também prevê a aplicação do Mov.A, que utiliza o movimento corporal como recurso pedagógico, ampliando as possibilidades didáticas e tornando as aulas mais dinâmicas e cativantes.



O projeto Base conta com o patrocínio da Ipiranga e da Iconic, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer.