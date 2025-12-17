Vereadores de Caxias aprovam bônus natalino a servidores municipais - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 17/12/2025 21:44

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias realizou, nesta quarta-feira (16), uma sessão extraordinária para discussão e votação única da Mensagem nº 043/2025 do Executivo com o Projeto de Lei nº 34/2025, que concede um bônus natalino de R$ 250 para cerca de 12 mil servidores municipais de Duque de Caxias.

A proposta recebeu 28 votos favoráveis, inclusive do presidente Claudio Thomaz (PRD). O benefício será destinado aos profissionais que recebem salários de até R$ 10.600.