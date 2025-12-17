Faetec inaugura primeira unidade do projeto Intramuros na Baixada - Felipe Corrêa/Divulgação

Faetec inaugura primeira unidade do projeto Intramuros na Baixada

Publicado 17/12/2025 21:56

Duque de Caxias - Com objetivo de promover uma educação científica de qualidade desde os primeiros anos escolares, a Rede Faetec vem ampliando o projeto Intramuros, que leva laboratórios de pesquisa e experimentação para escolas de Ensino Fundamental. A iniciativa, que já tem 51 unidades inauguradas em todo o Estado, é uma das motivações para que crianças e jovens possam ter acesso a equipamentos de primeira geração, para impulsionar os estudos e incentivar as potencialidades.

“O Intramuros é o resultado dos esforços do nosso Secretário Anderson Moraes, que entende o quanto precisamos avançar e proporcionar acesso a este universo de possibilidades que existe dentro da área das Ciências. É sempre importante frisar que a chegada desses espaços é fruto de um investimento na educação e no futuro das crianças e jovens de instituições públicas para que eles tenham oportunidades de desenvolver seus talentos ”, disse Alexandre Valle, presidente da Faetec.



O Intramuros de Duque de Caxias, vai funcionar no III Colégio da Polícia Militar, em Jardim Gramacho. A presença de autoridades do município, reforçou a importância da implementação do projeto que atenderá cerca de 300 alunos a partir do 6º ano.



“A chegada do Laboratório de Iniciação Científica Intramuros é a realização de um sonho coletivo , que possibilita o fortalecimento de projetos como este da Faetec. E inaugurá-lo no dia em que os alunos do 9º ano estão encerrando um ciclo, prontos para iniciar uma nova jornada que, certamente será de muito sucesso”, disse a vice-prefeita Aline do Áureo.



“Nossos alunos poderão ter acesso ao que há de melhor na educação, tendo experiências reais do processo de aprendizagem, que vão além da sala de aula e seguem para um laboratório deste nível. Queremos incentivar nossos alunos não só a participar das faculdades nacionais, mas também em universidades fora do país e, com o Laboratório, essas possibilidades só aumentam”, disse a Tenente-Coronel Nádia.



Alunos e familiares tiveram acesso ao Laboratório e enfatizaram a qualidade do material e dos recursos disponibilizados.



“A gente até se emociona ao entrar em uma sala como esta porque sabemos que este é um material que muitas escolas particulares não têm. Então, ver este recurso chegando para os nossos filhos, em uma escola localizada em Caxias, que por muito tempo foi esquecida, nos enche de orgulho e também de esperança. Isto é revolucionário e espero muito que outros municípios da Baixada possam receber, no futuro, espaços como este”, diz Bruno Pereira, PM de 47 anos e pai de um dos alunos formandos.



Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, ressaltou os esforços em viabilizar a implementação dos Laboratórios de Iniciação Científica Intramuros em todo o Estado, que chega, agora, na Baixada Fluminense.



