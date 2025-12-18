Caxias fecha ano com mais de 50 mutirões contra mosquito da dengueDivulgação
Confira algumas destas ações e os resultados alcançados:
• Vacinação Antirrábica - A campanha de vacinação contra a raiva fechou o ano de 2025 com um total de 44.706 animais imunizados, sendo 33.047 cães e 11.659 gatos;
• Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) - A ferramenta, criada pelo Ministério da Saúde, é essencial para monitorar a infestação do mosquito Aedes aegypti em cidades brasileiras, identificando focos (criadouros) de Dengue, Zika e Chikungunya. Em Duque de Caxias, 100% dos bairros foram atualizados pela equipe, garantindo a consolidação dos dados entomológicos e o suporte às estratégias de vigilância e controle vetorial;
• Programa de Controle de Roedores - Mais de 3.800 tratamentos foram executados, reforçando o combate de roedores em imóveis diversos;
• Programa Acumuladores - Lançado no primeiro semestre de 2025, o Programa Acumuladores vem atuando diretamente em casos de transtorno de acumulação, promovendo saúde, dignidade e cidadania às pessoas que vivem em condições insalubres, devido ao acúmulo excessivo de objetos em suas residências. O Programa realizou dezenas de visitas técnicas em diferentes bairros, com destaque para os casos em que, com o consentimento do morador, foi possível remover grandes volumes de materiais acumulados;
• Colab – A Superintendência recebeu, analisou e atendeu as denúncias encaminhadas pela população, por intermédio do aplicativo da Prefeitura de Duque de Caxias, promovendo o encaminhamento adequado das demandas e a execução das ações necessárias;
• Disque Dengue - A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses do município de Duque de Caxias disponibiliza o atendimento ao público, por meio do Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810 ou presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O contato por e-mail pode ser feito por meio do endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com.
