Caxias fecha ano com mais de 50 mutirões contra mosquito da dengueDivulgação

Publicado 18/12/2025 19:00 | Atualizado 18/12/2025 19:03

Duque de Caxias - Com mais de 50 mutirões realizados no decorrer de 2025, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) da Secretaria Municipal de Saúde, segue avançando no combate ao mosquito Aedes aegypti e na imunização de cães e gatos contra a raiva animal. A Superintendência divulgou o balanço das atividades realizadas no decorrer do ano, e os números reforçam a efetividade do trabalho das equipes de vigilância ambiental, vetores e zoonoses no município.



Confira algumas destas ações e os resultados alcançados:





• Vacinação Antirrábica - A campanha de vacinação contra a raiva fechou o ano de 2025 com um total de 44.706 animais imunizados, sendo 33.047 cães e 11.659 gatos;



• Combate ao mosquito Aedes Aegypti - Além da promoção de mais de 50 mutirões de conscientização e de combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, a SVAVZ realizou diversas outras ações voltadas para garantir o controle de vetores e zoonoses, entre elas: utilização de veículos fumacê (carros e motos), percorrendo mais 360 mil quilômetros de vias municipais; mais de 2 milhões e 500 mil imóveis visitados pelos Agentes de Campo; vistoria e tratamento em mais de 1.100 mil Pontos Estratégicos, como borracharias, ferros-velhos e reciclagens; e por meio de palestras e de orientações, agentes do Núcleo de Educação em Saúde (NES) impactaram diretamente mais de 30 mil pessoas, incluindo crianças.



• Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) - A ferramenta, criada pelo Ministério da Saúde, é essencial para monitorar a infestação do mosquito Aedes aegypti em cidades brasileiras, identificando focos (criadouros) de Dengue, Zika e Chikungunya. Em Duque de Caxias, 100% dos bairros foram atualizados pela equipe, garantindo a consolidação dos dados entomológicos e o suporte às estratégias de vigilância e controle vetorial;



• Programa de Controle de Roedores - Mais de 3.800 tratamentos foram executados, reforçando o combate de roedores em imóveis diversos;

• Vigiagua (Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano) - é uma política pública do Ministério da Saúde do Brasil que monitora continuamente a qualidade da água para garantir que seja potável, segura e atenda aos padrões legais. Em Duque de Caxias, o programa realizou ações contínuas, por meio de coletas, de monitoramento e de acompanhamento dos sistemas de abastecimento municipal;



• Programa Acumuladores - Lançado no primeiro semestre de 2025, o Programa Acumuladores vem atuando diretamente em casos de transtorno de acumulação, promovendo saúde, dignidade e cidadania às pessoas que vivem em condições insalubres, devido ao acúmulo excessivo de objetos em suas residências. O Programa realizou dezenas de visitas técnicas em diferentes bairros, com destaque para os casos em que, com o consentimento do morador, foi possível remover grandes volumes de materiais acumulados;



• Colab – A Superintendência recebeu, analisou e atendeu as denúncias encaminhadas pela população, por intermédio do aplicativo da Prefeitura de Duque de Caxias, promovendo o encaminhamento adequado das demandas e a execução das ações necessárias;



• Disque Dengue - A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses do município de Duque de Caxias disponibiliza o atendimento ao público, por meio do Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810 ou presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O contato por e-mail pode ser feito por meio do endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com.