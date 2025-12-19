\'Doutores da Alegria\' leva magia do Natal ao Hospital de Saracuruna

'Doutores da Alegria' leva magia do Natal ao Hospital de SaracurunaDivulgação
Os artistas do grupo Conexão do Bem conquistaram a simpatia de todos, com muito astral e alegria. Por onde passava, o Cortejo Natalino chamava a atenção com suas músicas, envolvendo tanto os pacientes, como profissionais da saúde, acompanhantes, visitantes, funcionários e prestadores de serviço de todas as idades.
Atuando no Estado do Rio de Janeiro com o projeto Plateias Hospitalares desde 2009, o Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, a qual introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, a adolescentes e a outros públicos em situação de vulnerabilidade e de risco sociais em hospitais públicos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.