\'Doutores da Alegria\' leva magia do Natal ao Hospital de Saracuruna

Duque de Caxias - O espírito natalino tomou conta do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), levando muita emoção aos pacientes, acompanhantes e funcionários. Como parte do projeto Plateias Hospitalares, do Doutores da Alegria, o Cortejo Natalino Conexão do Bem percorreu os corredores do HMAPN, apresentando jogos e cenas teatrais, acompanhados de um eclético e abrangente repertório de músicas populares.

Os artistas do grupo Conexão do Bem conquistaram a simpatia de todos, com muito astral e alegria. Por onde passava, o Cortejo Natalino chamava a atenção com suas músicas, envolvendo tanto os pacientes, como profissionais da saúde, acompanhantes, visitantes, funcionários e prestadores de serviço de todas as idades.
Sobre Doutores da Alegria
Atuando no Estado do Rio de Janeiro com o projeto Plateias Hospitalares desde 2009, o Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, a qual introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, a adolescentes e a outros públicos em situação de vulnerabilidade e de risco sociais em hospitais públicos.

