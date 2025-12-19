Shows encerram programação do Natal iluminado de Duque de Caxias - Divulgação

Shows encerram programação do Natal iluminado de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 19/12/2025 20:42

Duque de Caxias - O clima de luz, música e celebração toma conta de Duque de Caxias neste último fim de semana do Natal Iluminado, evento realizado pela Prefeitura que transformou a cidade em um grande palco cultural ao longo de três finais de semana consecutivos, reunindo milhares de famílias, artistas consagrados e uma programação diversificada para todas as idades. Além da decoração especial e da árvore de Natal, o público foi atraído por uma agenda intensa de shows musicais e pelo sucesso do Quintal de Boteco, que valorizou a gastronomia, a música e o encontro entre amigos, movimentando a economia local e fortalecendo a cultura popular.



No último fim de semana, a programação começa na sexta-feira (19/12), com o grupo Bom Gosto, que sobe ao palco às 21h.

No sábado (20/12), a festa começa cedo, com Trítony com Daniel Marinho e Júlia Jóia, das 10h às 12h. À tarde, o cantor Willian Kessley se apresenta às 16h e 18h, e à noite, o sambista Dudu Nobre encerra o dia com show às 21h30. Já no domingo (21/12), o público infantil e familiar poderá curtir o grupo Xoxo, com apresentações às 15h e 17h, e o encerramento fica por conta do grupo Molejo, que sobe ao palco às 20h.



Para o prefeito Netinho Reis, o Natal Iluminado reafirma o compromisso da gestão com a valorização da cultura, do lazer e da convivência familiar.

“Preparamos o Natal Iluminado com muito carinho para a população de Duque de Caxias. Foram três finais de semana de alegria, música de qualidade, geração de renda e fortalecimento da nossa identidade cultural. Ver as famílias ocupando os espaços públicos com segurança e felicidade é a maior recompensa. Esse evento mostra que investir em cultura é investir em qualidade de vida”, destacou o prefeito.