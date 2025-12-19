Duque de Caxias recebe caminhada e corrida ecológica neste domingoReprodução

Duque de Caxias - A Caminhada e Corrida Ecológica da Taquara será realizada no domingo, dia 21 de dezembro, a partir das 7h30, no Parque Natural Municipal da Taquara, localizado no bairro de Imbariê, em Duque de Caxias. Os primeiros 200 inscritos têm direito a um kit gratuito. A organização da corrida e caminhada pede que cada participante leve 1 quilo de alimento não perecível no dia do evento. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. O evento é promovido pela Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o governo do estado, e faz parte das comemorações pelos 33 anos de criação do Parque Municipal da Taquara.

Criado em 11 de dezembro de 1992, o parque está localizado aos pés da Serra de Petrópolis, no Terceiro Distrito do município. A unidade de conservação possui cerca de 20 hectares, área equivalente a aproximadamente 20 campos de futebol, com vegetação típica da Mata Atlântica, além de rios, cachoeiras e trilhas. O Parque Natural Municipal da Taquara, juntamente com a Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis e a Reserva Biológica do Tinguá, forma um importante corredor ecológico para o Estado do Rio de Janeiro e fica localizado na Estrada Cachoeira das Dores, nº 3465, Imbariê, e fica aberto à visitação de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h.

Para facilitar o acesso ao local, os visitantes podem utilizar as seguintes linhas do Tarifa Zero:
•Linha 08 – Jardim Anhangá x Santa Cruz da Serra (via Barro Branco e Taquara);
•Linha 19 – Santa Cruz da Serra x Taquara.