Duque de Caxias recebe caminhada e corrida ecológica neste domingo
Criado em 11 de dezembro de 1992, o parque está localizado aos pés da Serra de Petrópolis, no Terceiro Distrito do município. A unidade de conservação possui cerca de 20 hectares, área equivalente a aproximadamente 20 campos de futebol, com vegetação típica da Mata Atlântica, além de rios, cachoeiras e trilhas. O Parque Natural Municipal da Taquara, juntamente com a Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis e a Reserva Biológica do Tinguá, forma um importante corredor ecológico para o Estado do Rio de Janeiro e fica localizado na Estrada Cachoeira das Dores, nº 3465, Imbariê, e fica aberto à visitação de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h.
Para facilitar o acesso ao local, os visitantes podem utilizar as seguintes linhas do Tarifa Zero:
•Linha 08 – Jardim Anhangá x Santa Cruz da Serra (via Barro Branco e Taquara);
•Linha 19 – Santa Cruz da Serra x Taquara.
