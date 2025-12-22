Câmara de Duque de Caxias concede honrarias a policiais civis e militares - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 22/12/2025 18:07

Duque de Caxias - Delegados, policiais civis e militares receberam, no plenário da Câmara de Duque de Caxias, o Certificado Mérito em Operação Especial das mãos do presidente Claudio Thomaz (PRD). Os agraciados participaram da megaoperação do Complexo do Alemão e da Penha, realizada no dia 28/10. O presidente Claudio Thomaz ressaltou a importância das homenagens.

“Valorizar os profissionais da segurança pública é prioridade para a gente aqui, em Duque de Caxias, e Câmara de Vereadores. São heróis que deram as suas vidas em prol de uma sociedade mais justa”.

Em seu discurso, Thomaz citou os nomes dos quatro policiais mortos durante a operação e pediu um minuto de silêncio em memória deles.



“Uma homenagem mais que justa”, disse o prefeito Netinho Reis (MDB) que reiterou a parceria do município com o Estado a fim de garantir a segurança dos cidadãos.

“Se Duque de Caxias hoje tem os melhores índices de segurança pública dos últimos dez anos, é por essa união. A segurança pública precisa da esfera federal, da estadual que é a responsável, mas o município precisa fazer a sua parte, e é isto que a gente vem fazendo”.

Netinho também ressaltou que, a partir de 2026, Duque de Caxias dará mais um passo na segurança pública com a presença de 600 policiais municipais nas ruas. O deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) reforçou a atitude da Câmara em reconhecer e valorizar os profissionais das forças de segurança.

“Tudo é uma parceria, uma harmonia, entre o poder público municipal, o poder público estadual. E essa parceria é muito importante e, claro, que mais importante, é reconhecer o trabalho dos valorosos policiais que têm sempre o meu carinho e respeito na Assembleia Legislativa”.



O delegado da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF), Dr. William Rodrigues Cavalcante também foi agraciado. O homenageado e sua equipe foram responsáveis pelo resgate do Delegado baleado durante a megaoperação do Rio de Janeiro, Dr. Bernardo Leal.



“A Prefeitura e a Câmara de Duque de Caxias são grandes parceiras da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. a Operação Contenção teve por finalidade conter o avanço do Comando Vermelho na capital, mas não se restringe aquelas áreas onde operamos. Nós operamos aqui na Baixada Fluminense também”, ressaltou o delegado Rodrigues que se mostrou lisonjeado com a homenagem.



As demais autoridades à mesa também fizeram as suas manifestações abordando os trabalhos das polícias civis e militares e o esforço para garantirem à sociedade o direito de ir e vir com segurança.

Policial reformado, o presidente Claudio Thomaz enalteceu os colegas de profissão.

“Durante 20 anos eu servi à Polícia Militar, hoje estou reformado, mas ainda sinto a dor de cada policial que tomba, que sangra, para ter uma sociedade melhor, e hoje o meu filho entrou para a Polícia Militar para dar continuidade a esse trabalho. Sou corporativista e homenageio sempre os profissionais de segurança pública”.