Câmara de Duque de Caxias devolve mais de R$22 milhões à PrefeituraAscom/ PMDC/Divulgação
A devolução do Duodécimo é resultado de um esforço de gestão que conciliou responsabilidade fiscal com investimentos estratégicos.
“Quando a Câmara devolve uma quantia como essa, é muito importante pois, ajuda demais a prefeitura. Parabenizo o presidente Claudio Thomaz pela excelente gestão na Câmara de Duque de Caxias”, completou o prefeito Netinho Reis.
O que é o Duodécimo?
O Duodécimo é um repasse mensal que o Poder Executivo (Prefeitura) faz ao Poder Legislativo (Câmara), conforme previsto na Constituição, para custear suas despesas.
Ao final do ano, a Câmara devolve o duodécimo quando não utiliza todo o dinheiro que a Prefeitura repassou mensalmente para seu orçamento; essa devolução é um ato de transparência e boa gestão fiscal, mostrando responsabilidade ao retornar o saldo não gasto aos cofres do Executivo para outras prioridades.
