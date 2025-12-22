Câmara de Duque de Caxias devolve mais de R$22 milhões à Prefeitura - Ascom/ PMDC/Divulgação

Publicado 22/12/2025 14:40

Duque de Caxias - O presidente da Câmara de Duque de Caxias, Claudio Thomaz (PRD), entregou ao prefeito Netinho Reis (MDB), o cheque no valor de R$ 22.158.475,04, que representa uma economia histórica da Casa Legislativa.



A devolução do Duodécimo é resultado de um esforço de gestão que conciliou responsabilidade fiscal com investimentos estratégicos.

“Esse valor retorna para a cidade e será aplicado em áreas essenciais como educação, saúde, segurança e em tudo aquilo que for necessário para manter e acelerar o grande avanço que estamos vivendo”, explicou Claudio Thomaz, agradecendo o apoio de todos os vereadores da Casa.



“Quando a Câmara devolve uma quantia como essa, é muito importante pois, ajuda demais a prefeitura. Parabenizo o presidente Claudio Thomaz pela excelente gestão na Câmara de Duque de Caxias”, completou o prefeito Netinho Reis.



O que é o Duodécimo?



O Duodécimo é um repasse mensal que o Poder Executivo (Prefeitura) faz ao Poder Legislativo (Câmara), conforme previsto na Constituição, para custear suas despesas.



Ao final do ano, a Câmara devolve o duodécimo quando não utiliza todo o dinheiro que a Prefeitura repassou mensalmente para seu orçamento; essa devolução é um ato de transparência e boa gestão fiscal, mostrando responsabilidade ao retornar o saldo não gasto aos cofres do Executivo para outras prioridades.