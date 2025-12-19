Novo Centro de Referência em TI da Firjan SENAI terá núcleo em Caxias - Divulgação

Publicado 19/12/2025 20:58

Duque de Caxias - Maior e mais moderno polo de formação tecnológica do estado, a Firjan SENAI inaugurou nesta sexta-feira (19/12) o novo o Centro de Referência em Tecnologia da Informação e Comunicações (Digitech), no Edifício Eco Sapucaí, na Praça Onze, no Rio – que contará um núcleo avançado na Firjan SENAI Caxias. A nova unidade ajuda a consolidar o Rio como Capital da Inteligência Artificial da América Latina, além de contribuir com o projeto de revitalização da Praça Onze anunciado pela prefeitura.

O Centro atuará em rede para disseminar uma formação de excelência em todo o estado, com núcleos avançados na Casa Firjan, no Rio, e nas unidades Firjan SENAI Petrópolis, Macaé, Volta Redonda e Niterói, além de Caxias – cidades identificadas como polos emergentes de empregabilidade e capacitação em TIC, reunindo mais de 60% dos vínculos formais do setor no estado. A iniciativa vem ao encontro da demanda por profissionais cada vez mais especializados: em 10 anos, houve um aumento de 16,41% no número de empregos formais de TIC no estado (2011-2021) – profissionais que, segundo estudo da Firjan, registram a maior média de salários iniciais do país.

“Esta data ficará marcada como uma das mais importantes na trajetória da indústria do estado do Rio. Com esta inauguração, estamos prontos para inaugurar uma nova era na indústria fluminense. Esta nova unidade é mais do que um Centro de Referência: simboliza o compromisso da Firjan SENAI com a transformação digital da indústria. O Digitech também representa, claro, uma importante contribuição para transformar o Rio na capital da Inteligência Artificial. Estamos qualificando o presente para impulsionar o futuro”, disse o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.

Estiveram no evento representantes do corpo diplomático dos Estados Unidos, Japão, China, Alemanha e Suécia, além das prefeituras de Porto Real e de Niterói; de industriais como o presidente do Sindicato da Indústria de TICs do estado do Rio, Felipe Meier, da presidente da AjoRio e do Conselho Firjan de Mulheres, Carla Pinheiro, e do 2º vice-presidente da Firjan CIRJ, Antonio Carlos Vilela; de grandes empresas como Petrobras, Nokia, Technip, MetrôRio, Fortinet, Claro e Indra Group; além da Casa da Moeda, da PUC Rio e da Nuclebrás Equipamentos Pesados (NUCLEP).

