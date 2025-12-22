Hospital Mário Lioni promove visita de Papai Noel para pacientes internados

Duque de Caxias - O Hospital Mário Lioni, pertencente à Rede Total Care, realizou nesta segunda-feira, 22, uma ação especial de Natal com a visita do Papai Noel às áreas de internação da unidade. A iniciativa teve como objetivo levar acolhimento e humanizar a experiência de pacientes, familiares e profissionais de saúde em um período que pode ser desafiador para quem permanece hospitalizado e distante da rotina familiar.
A ação foi conduzida pelo fisioterapeuta Thiago de Souza, colaborador da instituição há 21 anos, que decidiu levar para o ambiente hospitalar uma tradição pessoal inspirada na relação com o filho e na magia do Natal. Vestido de Papai Noel, o profissional percorreu a pediatria e outros setores da unidade, promovendo momentos de interação e leveza em um contexto marcado pelo cuidado intensivo.
“Essa é uma ação de empatia e solidariedade em que podemos, de forma simbólica, demonstrar carinho e levar alegria às crianças e às famílias. É também uma forma de mostrar que nos importamos com cada paciente, seguindo o jeito Total Care de cuidar. Estamos aqui para levar alegria e esperança”, destacou.
O impacto da iniciativa foi percebido diretamente pelos familiares. Camila Costa, mãe de uma criança internada em decorrência de uma cirurgia grave, ressaltou a importância do gesto.
“Meu filho estava internado há uma semana, muito fechado, quase não interagia. Hoje ele sorriu. Estou muito angustiada com tudo o que estamos vivendo e esse momento significou muito para nós. Eu ganhei o meu dia”, afirmou.
Segundo o diretor do Hospital Mario Lioni, Dr. Ricardo Fraga, a ação valida a humanização da assistência ofertada na unidade.
“Cuidar da saúde vai além dos procedimentos médicos. Acolher emocionalmente pacientes e familiares faz parte do nosso trabalho, especialmente em datas simbólicas como o Natal. Iniciativas como essa tornam o ambiente hospitalar mais humano e sensível às necessidades de quem está aqui”, afirmou.
No dia 25 de dezembro, a unidade também realizará sua cantata de Natal com o coro do hospital, formado por colaboradores.
