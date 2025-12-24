Duque de Caxias inaugura clínica da família no bairro Vila Maria Helena - Divulgação

Publicado 24/12/2025 15:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou mais uma Clínica da Família no município, desta vez, no bairro Vila Maria Helena. A unidade integra o conjunto de equipamentos de saúde entregues ao longo do primeiro ano de governo, ampliando a rede municipal de atenção primária e reforçando o compromisso de alcançar 100% de cobertura em saúde para a população.



Realizada em parceria com o governo do estado, a reforma da Clínica da Família Vila Maria Helena garantiu um espaço moderno, 100% climatizado, com nova fachada e ambientes renovados. A unidade conta com consultórios de clínica médica, pediatria, ginecologia e odontologia, além de sala de vacinação, equipamentos informatizados e estrutura adequada para acolher os moradores da região com mais conforto e qualidade.



De acordo com a secretária municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano, a entrega da unidade representa um avanço importante no cuidado com a população:

“Totalmente reformada, totalmente climatizada, com computadores, consultórios odontológicos, de ginecologia, de clínica médica, de pediatria e sala de vacina. É a saúde de Duque de Caxias evoluindo, ampliando a cobertura e levando o acesso à saúde para mais perto das pessoas.”



Para o prefeito Netinho Reis, o fortalecimento da atenção primária é fundamental para garantir um sistema de saúde mais eficiente:

“Não aceito unidade no município sendo inaugurada diferente do que acontece na rede privada. É isso que a população encontra nas Clínicas da Família: regulação na porta, ambiente climatizado, médicos para atendimento, equipe preparada e estrutura física adequada. A atenção primária tinha cerca de 20% de cobertura e, em janeiro, teremos mais de 60%. Nosso objetivo é ter Clínica da Família em todo o município, porque o cuidado começa na atenção básica, passa pela especializada e, só depois, chega aos hospitais de grande porte, como o Moacyr do Carmo e o Adão Pereira Nunes.”



Localização da Clínica da família da Vila Maria Helena: Rua Salvador Correia, s/n – Vila Maria Helena.