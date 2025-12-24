Caxias recebe edição especial de Natal com Renato da Rocinha - Divulgação

Caxias recebe edição especial de Natal com Renato da RocinhaDivulgação

Publicado 24/12/2025 15:15

Duque de Caxias - A Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, foi palco da 28ª Edição do Circuito Cultural Boca Pra Fora. O especial de Natal foi comandado pelo músico Allan Ylê, que recebeu o cantor Renato da Rocinha para fechar a última roda de samba do ano.



Essa foi a segunda passagem do cantor e compositor pelos palcos do Boca Pra Fora e ficou marcada pela presença de muitos fãs do sambista. Uma delas é a Mônica Cristina, moradora de Nova Iguaçu e lojista no bairro do Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela veio só para assistir ao show do seu ídolo Renato da Rocinha.

Entre suas músicas de sucesso, Renato cantou o samba “Castelo de um Quarto Só”. A música é uma composição de Vinny Santa Fé, que é um artista nascido em Duque de Caxias, o qual Renato da Rocinha fez questão de homenagear antes de cantar a música.



Criada em abril deste ano, a roda de samba foi formada para resgatar o samba de raiz e, ao longo dos meses, virou ponto de encontro entre trabalhadores e familiares. O projeto Circuito Cultural Boca Pra Fora é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.