Caxias recebe edição especial de Natal com Renato da RocinhaDivulgação
Essa foi a segunda passagem do cantor e compositor pelos palcos do Boca Pra Fora e ficou marcada pela presença de muitos fãs do sambista. Uma delas é a Mônica Cristina, moradora de Nova Iguaçu e lojista no bairro do Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela veio só para assistir ao show do seu ídolo Renato da Rocinha.
Criada em abril deste ano, a roda de samba foi formada para resgatar o samba de raiz e, ao longo dos meses, virou ponto de encontro entre trabalhadores e familiares. O projeto Circuito Cultural Boca Pra Fora é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.
