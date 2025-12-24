Prefeitura de Caxias entrega mais de 5 mil próteses dentárias gratuitas - Divulgação

Publicado 24/12/2025 15:27

Duque de Caxias - O Natal deste ano será sorridente para milhares de pacientes atendidos pela saúde bucal do município de Duque de Caxias. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Consultório de Prótese Dentária, realizou mais um Natal Sorridente, com a entrega gratuita de mais de 370 próteses dentárias.



Com a ação de Natal, o Consultório de Prótese Dentária municipal fecha o ano de 2025, marcado pela entrega de um total de 5 mil próteses entregues e mais de 21 mil atendimentos realizados. Inaugurado em agosto de 2023, no Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (CRAESM), em Xerém, o serviço de prótese dentária vem somar aos outros já oferecidos à população, por meio da rede de atenção à Saúde Bucal.



Segundo o cirurgião dentista responsável pelo Consultório de Prótese Dentária, Dr. Leandro Alcantara, conhecido também como o “Papai Noel” do Natal Sorridente, o projeto teve início na Fazenda Paraíso, como parte dos serviços de saúde oferecidos aos internos do Centro de Recuperação, instalado na área rural de Xerém. Devido à ampliação do serviço, a Prefeitura de Duque de Caxias passa a contemplar todos os pacientes odontológicos atendidos nas unidades da rede municipal, após passar por avaliação.

Isabel Cristina, moradora do bairro Aviário, em Xerém, era a primeira na fila do Natal Sorridente, ansiosa para receber sua prótese dentária.

“Cheguei bem cedo, porque daqui ainda vou para o trabalho. Mas hoje vai ser diferente: vou trabalhar feliz e sorridente! E ainda vou passar o Natal com o sorriso mais bonito. Pra gente que é assalariado, o custo de uma dentadura pesa no orçamento. Parabéns à prefeitura e a toda equipe do consultório, por trazerem o nosso sorriso de volta”, declarou Isabel Cristina.

Outro que não escondia a alegria era Carlos Alberto, que veio do Parque Paulista para receber sua nova prótese.

“Estava muito ansioso por este momento. Só eu sei da dificuldade que tem sido pra mastigar os alimentos. Esta dentadura vem pra melhorar muito minha qualidade de vida também. Estou desempregado há um tempão, e esta prótese é o meu presente de Natal!”, disse o sorridente Carlos Alberto.

A marcação para atendimento é feita no próprio CRAESM de Xerém, de segunda a sexta-feira, das 08 às 16h, mediante a apresentação da guia de referência emitida pelo serviço odontológico, em que o paciente é acompanhado. As próteses (em acrílico) são gratuitas, nas modalidades total superior e inferior, e parcial superior e inferior. O (a) paciente deverá ter passado pelo atendimento com cirurgião dentista nas unidades de Atenção Primária (ESF e UBS), nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), UPHs, CRAESM, ou em outra unidade com serviço odontológico no município.

