Caxias Festival promete entrar para calendário de eventos da cidadeDivulgação

Publicado 24/12/2025 16:04

Duque de Caxias - Duque de Caxias vai viver um momento histórico com a chegada do Caxias Festival, que promete entrar para o calendário oficial de grandes eventos da cidade. Entre os dias 26 e 28, a Arena da Baixada será palco de três dias de muita música, entretenimento e celebração, reunindo artistas consagrados em um evento totalmente gratuito, realizado pela iniciativa privada com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado.

Considerado o maior evento de todos os tempos já realizado no município, o Caxias Festival foi pensado para oferecer diversão com estrutura, conforto e segurança para o público. Para facilitar o acesso, o Tarifa Zero estará disponível durante os dias do festival. Os ingressos gratuitos devem ser garantidos por meio do link disponível na bio do Instagram @caxiasfestival.

A programação musical começa na sexta-feira (26) com uma noite de grandes sucessos, reunindo MC Cabelinho, João Gomes, Jotta R e Buarque, prometendo levantar o público logo na abertura do festival. No sábado (27), o palco recebe dois gigantes da música brasileira: Zeca Pagodinho e Belo, em uma noite marcada pelo samba e pelo romantismo. O encerramento, no domingo (28), será em grande estilo com um show especial de Roberto Carlos, coroando o festival com emoção e clássicos que atravessam gerações.

Além dos shows, o Caxias Festival contará com a Arena Food – Quintal dos Botecos, que vai transformar o evento em uma grande experiência gastronômica. Serão 16 botecos premiados do Rio de Janeiro, oferecendo os melhores petiscos e sabores da culinária popular. A arena contará ainda com um palco 360°, com muita música e samba ao vivo.

No Quintal dos Botecos, a programação musical começa na sexta-feira (26), a partir das 19h, com RDN comandando a festa. No sábado, quem agita o público é o tradicional Cacique de Ramos. Já no domingo, o encerramento fica por conta de Beleleu, a partir das 18h.

Os portões da Arena da Baixada abrem na sexta-feira (26) às 18h, no sábado (27) às 14h e no domingo (28) às 12h. O Caxias Festival chega para marcar época, movimentar a economia local, valorizar a cultura, a música e a gastronomia, e colocar Duque de Caxias definitivamente no circuito dos grandes eventos do Brasil.