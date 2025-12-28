Belo canta no Caxias Festival - Divulgação

Publicado 28/12/2025 13:33

Duque de Caxias - O Caxias Festival começou arrastando milhares de pessoas para a Arena da Baixada. Na noite deste sábado (27/12), quem comandou a festa foram Zeca Pagodinho e Belo. Foi uma noite marcada pelo samba e pelo romantismo. Além dos clássicos, Belo também convidou o prefeito Netinho Reis para subir ao palco. O chefe do Executivo municipal foi bastante aplaudido. Na noite de sexta-feira (26), o festival recebeu João Gomes.

A programação de shows termina neste domingo (28/12) com apresentação única do Rei Roberto Carlos. Além dos shows, o Caxias Festival conta com a Arena Food – Quintal dos Botecos, que é uma ampla área gastronômica. São 16 botecos premiados do Rio de Janeiro, oferecendo os melhores petiscos e sabores da culinária popular.

O Caxias Festival é totalmente gratuito, realizado pela iniciativa privada com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias e do Governo do Estado. Considerado o maior evento de todos os tempos já realizado no município, o evento foi pensado para oferecer diversão com estrutura, conforto e segurança para o público. Para facilitar o acesso, o Tarifa Zero está disponível durante o festival.