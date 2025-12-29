Maternidade de Santa Cruz da Serra é referência na Baixada FluminenseDivulgação
Nesses mais de cinco anos de serviços, a maternidade não apenas salvou vidas, como também se tornou símbolo de um novo modelo de cuidado, mais humano, eficiente e voltado para as necessidades reais das mulheres de toda a região. Desde a sua inauguração, a unidade realizou mais de 159 mil atendimentos, mais de 37 mil internações e mais de 29 mil e 500 partos, entre normais e cesáreas.
Funcionando em regime de plantão 24 horas, a maternidade oferece estrutura moderna e acolhimento completo às gestantes com gravidez de risco habitual. A unidade prioriza o cuidado desde o planejamento familiar até o pós-parto, com suporte de profissionais especializados e equipamentos de última geração. O modelo de atendimento humanizado é um dos diferenciais, prezando pelo vínculo da paciente com a equipe e pelo respeito ao protagonismo da mulher no momento do parto.
A maternidade conta com um centro cirúrgico, ambientes de recuperação pós-anestésica (RPA), 12 enfermarias com seis leitos cada, uma enfermaria com cinco leitos e outras três de isolamento, totalizando 80 leitos. Todos os ambientes são climatizados e oferecem espaço para acompanhantes, garantindo conforto e segurança para as gestantes e seus familiares.
A Maternidade de Santa Cruz da Serra está localizada na Av. Automóvel Clube, nº 275 - Santa Cruz da Serra – DC.
