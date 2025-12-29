Maternidade de Santa Cruz da Serra é referência na Baixada Fluminense - Divulgação

Maternidade de Santa Cruz da Serra é referência na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 29/12/2025 20:24

Duque de Caxias - Fundada em junho de 2020, a Maternidade de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, consolidou-se como referência no atendimento humanizado à gestante e ao recém-nascido, vindos de vários municípios da Baixada Fluminense.



Nesses mais de cinco anos de serviços, a maternidade não apenas salvou vidas, como também se tornou símbolo de um novo modelo de cuidado, mais humano, eficiente e voltado para as necessidades reais das mulheres de toda a região. Desde a sua inauguração, a unidade realizou mais de 159 mil atendimentos, mais de 37 mil internações e mais de 29 mil e 500 partos, entre normais e cesáreas.



Funcionando em regime de plantão 24 horas, a maternidade oferece estrutura moderna e acolhimento completo às gestantes com gravidez de risco habitual. A unidade prioriza o cuidado desde o planejamento familiar até o pós-parto, com suporte de profissionais especializados e equipamentos de última geração. O modelo de atendimento humanizado é um dos diferenciais, prezando pelo vínculo da paciente com a equipe e pelo respeito ao protagonismo da mulher no momento do parto.



A maternidade conta com um centro cirúrgico, ambientes de recuperação pós-anestésica (RPA), 12 enfermarias com seis leitos cada, uma enfermaria com cinco leitos e outras três de isolamento, totalizando 80 leitos. Todos os ambientes são climatizados e oferecem espaço para acompanhantes, garantindo conforto e segurança para as gestantes e seus familiares.

Em 2025, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou a nova Unidade Transfusional, com o objetivo de agilizar os procedimentos de transfusão sanguínea em casos de necessidade durante o parto, ampliando ainda mais a segurança da assistência prestada às parturientes. Foi criado também o Programa Minha Primeira Viagem, para que as mamães e seus recém-nascidos, após receberem alta hospitalar, possam ser conduzidos com segurança e conforto até às suas casas, em veículo especialmente preparado para essa missão.



A Maternidade de Santa Cruz da Serra está localizada na Av. Automóvel Clube, nº 275 - Santa Cruz da Serra – DC.