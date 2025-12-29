Fazendinha do Autista, em Duque de Caxias - Divulgação

Fazendinha do Autista, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 29/12/2025 20:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias ampliou a Fazendinha do Autista, dobrando a capacidade de atendimento e caminhando para zerar a fila de espera no município. Inaugurado há seis meses, o projeto é pioneiro e voltado à inclusão, ao acolhimento e ao desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurodivergentes.



Inaugurada em 25 de junho de 2025, a Fazendinha foi inicialmente projetada para atender 500 crianças. Após dois meses de funcionamento, o número de inscritos chegou a 630. Agora, seis meses depois, uma nova ampliação disponibiliza mais 750 vagas, totalizando, a partir de janeiro, atendimento para mais de 1.300 crianças e jovens.



A expansão incluiu a construção de três novas salas e a implantação de duas novas terapias: Ludoterapia Equestre e Metodologia Ciclo TEA, uma terapia multidisciplinar que envolve quatro especialistas: fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicólogo e atendente terapêutico, assistindo até oito crianças por vez, com plano terapêutico individualizado.



A apresentação dos novos espaços à população contou com a presença do prefeito Netinho Reis, da primeira-dama Júlia Reis, de representantes da Câmara de Vereadores e de lideranças comunitárias. Na ocasião, foi realizada uma festa de Natal, com a presença do Papai Noel, que distribuiu presentes aos pacientes.



O prefeito Netinho Reis ressaltou a importância de cuidar das pessoas.

“Eu queria ser lembrado como o prefeito que mais cuidou das pessoas. Inauguramos a Fazendinha do Autista, há seis meses, com 630 crianças; superlotou em 48 horas, e hoje ampliamos com mais 750 vagas, bancadas pela iniciativa privada. A partir de janeiro, atenderemos mais de 1.300 crianças e jovens.”



A Primeira-Dama, Júlia Reis, destacou a esperança e o acolhimento que a Fazendinha proporciona às famílias.

“Aqui acolhemos famílias, damos esperança por meio das terapias e promovemos a inclusão dessas crianças e jovens na sociedade, ajudando-os a se tornarem mais socializados e independentes".



Localizada no Parque Ana Dantas, no distrito de Xerém, a Fazendinha do Autista funciona no espaço onde já existia o Complexo Equinovida – Centro de Equoterapia e Reabilitação para Crianças com Necessidades Especiais. O local foi projetado para oferecer um ambiente acolhedor e terapêutico, promovendo os desenvolvimentos social, emocional e motor das crianças.



O espaço trabalha com terapias tradicionais e com um método próprio, batizado de Autismo 360 Graus, que inclui:

•Terapia Assistida por Animais;

•Hortoterapia;

•Equoterapia;

•Musicoterapia;

•Artes Corporais;

•Fonoaudiologia;

•Psicologia;

•Psicopedagogia;

•Neuropediatria;

•Nutrição;

•Fisioterapia;

•Serviço Social;

•Ludoterapia;

•Atividades da Vida Diária (AVD).



Adriana Bessa, diretora da Fazendinha do Autista, falou como é importante aumentar a capacidade de atendimento da Fazendinha do Autista.

“A ampliação da Fazendinha do Autista significa acabar com a fila de espera e permitir que mais famílias tenham acesso a terapias adequadas. Também oferecemos grupo terapêutico para as mães e cursos em parceria com a Fundec.



Entre os serviços oferecidos, está também o corte de cabelo terapêutico. A Fazendinha conta com um barbeiro preparado para atender crianças que têm dificuldade em realizar esse cuidado em ambientes desconhecidos, garantindo acolhimento e conforto aos pacientes. Cada ambiente foi planejado para oferecer estímulos sensoriais, cognitivos, afetivos e sociais, respeitando o perfil e as necessidades individuais de cada criança.

Késia Santos da Costa, professora e mãe do Guilherme da Costa do Carmo, de 8 anos, contou que o filho nasceu no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. Aos sete meses, iniciou a investigação que levou ao diagnóstico de TEA e começou o tratamento. Posteriormente, ao consultar outro pediatra, Késia recebeu a informação de que o diagnóstico só poderia ser confirmado aos seis ou sete anos, o que a levou a interromper as terapias. Com isso, percebeu uma regressão no comportamento do filho.

Késia retomou a busca por diagnóstico e tratamento, e hoje Guilherme é atendido na Fazendinha do Autista desde a inauguração. Ela destaca a evolução do filho, que apresenta dificuldades de coordenação motora, e elogia o atendimento e o acolhimento recebidos.



Antes da transformação em Fazendinha do Autista, o Espaço Equinovida atendia cerca de 250 crianças, com aproximadamente 2 mil atendimentos mensais. Atualmente, o número chega a 13 mil atendimentos por mês.