Fazendinha do Autista, em Duque de CaxiasDivulgação
Inaugurada em 25 de junho de 2025, a Fazendinha foi inicialmente projetada para atender 500 crianças. Após dois meses de funcionamento, o número de inscritos chegou a 630. Agora, seis meses depois, uma nova ampliação disponibiliza mais 750 vagas, totalizando, a partir de janeiro, atendimento para mais de 1.300 crianças e jovens.
A expansão incluiu a construção de três novas salas e a implantação de duas novas terapias: Ludoterapia Equestre e Metodologia Ciclo TEA, uma terapia multidisciplinar que envolve quatro especialistas: fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicólogo e atendente terapêutico, assistindo até oito crianças por vez, com plano terapêutico individualizado.
A apresentação dos novos espaços à população contou com a presença do prefeito Netinho Reis, da primeira-dama Júlia Reis, de representantes da Câmara de Vereadores e de lideranças comunitárias. Na ocasião, foi realizada uma festa de Natal, com a presença do Papai Noel, que distribuiu presentes aos pacientes.
O prefeito Netinho Reis ressaltou a importância de cuidar das pessoas.
A Primeira-Dama, Júlia Reis, destacou a esperança e o acolhimento que a Fazendinha proporciona às famílias.
Localizada no Parque Ana Dantas, no distrito de Xerém, a Fazendinha do Autista funciona no espaço onde já existia o Complexo Equinovida – Centro de Equoterapia e Reabilitação para Crianças com Necessidades Especiais. O local foi projetado para oferecer um ambiente acolhedor e terapêutico, promovendo os desenvolvimentos social, emocional e motor das crianças.
•Hortoterapia;
•Equoterapia;
•Musicoterapia;
•Artes Corporais;
•Fonoaudiologia;
•Psicologia;
•Psicopedagogia;
•Neuropediatria;
•Nutrição;
•Fisioterapia;
•Serviço Social;
•Ludoterapia;
•Atividades da Vida Diária (AVD).
Adriana Bessa, diretora da Fazendinha do Autista, falou como é importante aumentar a capacidade de atendimento da Fazendinha do Autista.
Entre os serviços oferecidos, está também o corte de cabelo terapêutico. A Fazendinha conta com um barbeiro preparado para atender crianças que têm dificuldade em realizar esse cuidado em ambientes desconhecidos, garantindo acolhimento e conforto aos pacientes. Cada ambiente foi planejado para oferecer estímulos sensoriais, cognitivos, afetivos e sociais, respeitando o perfil e as necessidades individuais de cada criança.
Antes da transformação em Fazendinha do Autista, o Espaço Equinovida atendia cerca de 250 crianças, com aproximadamente 2 mil atendimentos mensais. Atualmente, o número chega a 13 mil atendimentos por mês.
