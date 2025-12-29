Rei Roberto Carlos em Duque de CaxiasDivulgação

Duque de Caxias - O Rei Roberto Carlos se apresentou nesse domingo, 28, no palco da Arena da Baixada, fechando o último dia do Caxias Festival, uma grande celebração de fim de ano, que começou no dia 26 de dezembro. A emoção tomou conta do público na apresentação do Rei. Um show marcado por lembranças com repertório que incluiu músicas antigas e atuais.

Cerca de 200 mil pessoas passaram pelo evento e curtiram as apresentações de MC Cabelinho, João Gomes, Jotta R, Zeca Pagodinho, Belo, entre outros nomes da música brasileira. Agora o prefeito Netinho Reis quer saber: “Quem você quer ver em Duque de Caxias?”.
O festival também contou com a participação da gastronomia do Quintal dos Botecos, que reuniu representantes premiados do Rio de Janeiro, oferecendo comidas e petiscos variados, além de um palco dedicado a apresentações de grupos que animaram o público antes das atrações principais.
O Caxias Festival teve o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Duque de Caxias, responsáveis pela disponibilização dos serviços de segurança, de saúde, de divulgação e do espaço onde o evento foi realizado, a Arena da Baixada, possibilitando a gratuidade nas áreas comuns (pista). Em contrapartida, as empresas parceiras - Shopping da Multidão, Cervejaria Therezópolis, Rede BR e Gênesis - foram as responsáveis pelo financiamento, planejamento, organização e administração do evento, viabilizando as apresentações dos artistas.
Pensado para oferecer diversão com estrutura, conforto e segurança, o Caxias Festival contou ainda com o serviço do Tarifa Zero durante todos os dias do evento, facilitando o acesso do público. O festival também ofereceu espaço kids e área pet friendly, garantindo diversão para toda a família.
