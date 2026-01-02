Ester é a primeira bebê nascida na Maternidade de Santa Cruz da Serra - Divulgação

Ester é a primeira bebê nascida na Maternidade de Santa Cruz da SerraDivulgação

Publicado 02/01/2026 20:37

Duque de Caxias - Na Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, a comemoração pelo início do novo ano ganhou um reforço muito especial, com a chegada da pequena Ester, o primeiro bebê nascido no ano de 2026, em unidade da rede municipal de saúde.



Para a alegria da mamãe Dayene Alves Pereira do Nascimento, 26 anos, e do papai Hugo Leonardo de Oliveira, 36 anos, a pequena Ester veio ao mundo de parto normal, acompanhada pela obstetra Dra Ana Paula, às 02h42, desta quinta-feira, 01 de janeiro de 2026. A segunda filha do casal nasceu pesando 2.910 kg e medindo 47 cm. A felicidade do casal de duque-caxienses, moradores do bairro São Bento, foi compartilhada por toda equipe de saúde e colaboradores do plantão de ano novo da Maternidade de Santa Cruz da Serra.



A mamãe Dayene era só felicidade ao falar do nascimento da segunda menina da família.



“Estamos muito felizes com a chegada da Ester, que chegou na virada do ano, de parto normal e com saúde! Muito obrigada a todos da equipe pelo cuidado e carinho que tiveram com a gente, desde o primeiro atendimento. Que Deus abençoe a todos!”, declarou a mamãe da pequena Ester.



Inaugurada em 13 de junho de 2020, pela Prefeitura de Duque de Caxias, a Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito, funciona em regime de plantão 24 horas, recebendo gestantes com gravidez de risco habitual, com equipamentos modernos e profissionais especializados, oferecendo um serviço humanizado ao parto, com acolhimento da gestante desde as reuniões de planejamento familiar até a retirada de pontos. A unidade possui ainda centro cirúrgico, ambientes de recuperação pós-anestésica (RPA), 12 enfermarias (com seis leitos cada), uma enfermaria com cinco leitos, e mais três de isolamento, totalizando 80 leitos. Todos os espaços contam com climatização e área para acompanhantes.



Maternidade de alto risco do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN)



Na Maternidade do HMAPN, que atende casos de gravidez de alto risco, o primeiro bebê de 2026 foi a Laura, que nasceu às 03h54, de parto normal. Os pais, moradores da Vila São Luiz, primeiro distrito de Duque de Caxias, são Thaís Ribeiro (31) e Wemerson de Oliveira (33). A bebê nasceu com 3.284 kg e 51cm. Mãe e bebê passam bem.