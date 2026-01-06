Câmara de Caxias realiza sessão extraordinária sobre transporte municipalArt Vídeo/Ralph Barbosa/Divulgação
Câmara de Caxias realiza sessão extraordinária sobre transporte municipal
Na pauta, a instituição da Política Municipal de Incentivo à Qualificação da Frota do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros em Linhas Longas
Prefeitura de Caxias divulga calendário de pagamento dos servidores
Prefeito Netinho Reis vê medida como valorização do funcionalismo
Ouvidoria de Caxias registra mais de 44 mil atendimentos em 2025
Do total de registros, 87,1% das demandas foram concluídas
Ester é a primeira bebê nascida na Maternidade de Santa Cruz da Serra
Unidade de saúde é referência na Baixada Fluminense
Prefeitura de Caxias antecipa pagamento do salário de dezembro
Receberam servidores ativos, aposentados e pensionistas
Rei Roberto Carlos encerra primeira edição do Caxias Festival
Agora o prefeito Netinho Reis quer saber: 'Quem você quer ver em Duque de Caxias?'
