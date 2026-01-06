Câmara de Caxias realiza sessão extraordinária sobre transporte municipal - Art Vídeo/Ralph Barbosa/Divulgação

Câmara de Caxias realiza sessão extraordinária sobre transporte municipalArt Vídeo/Ralph Barbosa/Divulgação

Publicado 06/01/2026 17:55

Duque de Caxias - Os vereadores de Duque de Caxias reuniram-se extraordinariamente, no plenário da Câmara, para votarem, em discussão única, a mensagem do Executivo que institui a Política Municipal de Incentivo à Qualificação da Frota do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros em Linhas Longas.

Após manifestações na tribuna, a proposta recebeu 20 votos favoráveis e quatro contrários. O presidente da Casa, Claudio Thomaz (PRD), mesmo não sendo obrigado a votar, declarou-se favorável à matéria.