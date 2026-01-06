Ouvidoria de Caxias registra mais de 44 mil atendimentos em 2025 - Divulgação

Publicado 06/01/2026 17:41

Duque de Caxias - A Ouvidoria Geral do Município de Duque de Caxias encerrou o ano de 2025 com um balanço positivo das atividades realizadas, consolidando-se como um importante canal de escuta, diálogo e fortalecimento da cidadania. Ao longo do ano, o sistema de Ouvidoria recebeu mais de 18 mil manifestações, entre reclamações, denúncias, sugestões e elogios. Do total de registros, 87,1% das demandas foram concluídas, com um tempo médio de resposta de 22 dias, demonstrando a eficiência do fluxo de atendimento e o empenho das secretarias e órgãos municipais na resolução das demandas da população.

No sistema de Zeladoria, que concentra solicitações de serviços urbanos, foram registradas 25.812 solicitações em 2025. Deste total, 20.428 pedidos foram concluídos, o que representa 79% de resolutividade. Entre os serviços digitais, o destaque está a Defesa Civil, que recebeu 255 solicitações de vistorias técnicas, das quais 248 foram atendidas, alcançando um índice de 97% de atendimento.



Para o ouvidor-geral do município, Edrisio Avelino da Costa, os números refletem o compromisso da gestão com a escuta ativa da população.

“A Ouvidoria é a ponte entre o cidadão e a administração pública. Esses resultados mostram que estamos avançando na transparência, no diálogo e na busca por soluções concretas para as demandas da população. Nosso objetivo é garantir que cada manifestação seja tratada com respeito, responsabilidade e eficiência”, destacou o ouvidor.

Dando continuidade a esse trabalho e ampliando ainda mais o acesso da população aos serviços públicos, a Ouvidoria Geral seguirá avançando em 2026 com mais ações. Entre elas, está a continuidade da Ouvidoria Itinerante, que em breve percorrerá bairros dos quatro distritos do município, levando atendimento presencial, orientação e escuta qualificada diretamente às comunidades, fortalecendo a participação popular e aproximando ainda mais o cidadão da administração municipal.

A Prefeitura de Duque de Caxias reforça que disponibiliza dois canais oficiais de comunicação para que os munícipes possam registrar suas manifestações. A população pode entrar em contato com a Ouvidoria Geral pelo e-mail ouvidoria@duquedecaxias.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 2652-3835. Outra opção é o aplicativo COLAB, uma ferramenta digital que aproxima ainda mais a administração pública da população, permitindo o registro de demandas de forma prática e rápida. O aplicativo está disponível para download gratuito nas plataformas Android e iOS.