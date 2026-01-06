Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou o calendário oficial de pagamento dos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas referente ao exercício 2026. O cronograma contempla os salários mensais e o pagamento do 13º salário, assegurando previsibilidade financeira e organização para os beneficiários.

O prefeito Netinho Reis destacou que a divulgação do calendário demonstra o compromisso da administração municipal com a valorização do funcionalismo público e a responsabilidade na gestão dos recursos.
“Divulgar o calendário de pagamento com antecedência é uma forma de respeito aos servidores, aposentados e pensionistas, que podem se organizar com tranquilidade. Isso é resultado de planejamento, responsabilidade fiscal e compromisso com quem dedica suas vidas ao serviço público”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Fazenda, Carlos Mello, ressaltou que o cumprimento do cronograma é fruto do trabalho técnico contínuo de equilíbrio das contas públicas.
“A Secretaria de Fazenda atua com planejamento rigoroso para garantir que todos os pagamentos sejam realizados dentro do prazo. O calendário de 2026 reflete a saúde financeira do município e a seriedade da gestão com os recursos públicos”, explicou.
Confira o calendário de pagamento:

Janeiro: 04/02
Fevereiro: 04/03
Março: 06/04
Abril: 06/05
Maio: 03/06
Junho: 05/08
Julho: 05/08
Agosto: 04/09
Setembro: 05/10
Outubro: 05/11
Novembro: 04/12
13º salário: 18/12
Dezembro: 06/01