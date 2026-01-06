Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 06/01/2026 17:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou o calendário oficial de pagamento dos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas referente ao exercício 2026. O cronograma contempla os salários mensais e o pagamento do 13º salário, assegurando previsibilidade financeira e organização para os beneficiários.



O prefeito Netinho Reis destacou que a divulgação do calendário demonstra o compromisso da administração municipal com a valorização do funcionalismo público e a responsabilidade na gestão dos recursos.

“Divulgar o calendário de pagamento com antecedência é uma forma de respeito aos servidores, aposentados e pensionistas, que podem se organizar com tranquilidade. Isso é resultado de planejamento, responsabilidade fiscal e compromisso com quem dedica suas vidas ao serviço público”, afirmou o prefeito.



O secretário municipal de Fazenda, Carlos Mello, ressaltou que o cumprimento do cronograma é fruto do trabalho técnico contínuo de equilíbrio das contas públicas.

“A Secretaria de Fazenda atua com planejamento rigoroso para garantir que todos os pagamentos sejam realizados dentro do prazo. O calendário de 2026 reflete a saúde financeira do município e a seriedade da gestão com os recursos públicos”, explicou.

Confira o calendário de pagamento:



Janeiro: 04/02

Fevereiro: 04/03

Março: 06/04

Abril: 06/05

Maio: 03/06

Junho: 05/08

Julho: 05/08

Agosto: 04/09

Setembro: 05/10

Outubro: 05/11

Novembro: 04/12

13º salário: 18/12

Dezembro: 06/01