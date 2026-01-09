Biblioteca em Caxias abre inscrição para oficina de desenho livre - Reprodução

Biblioteca em Caxias abre inscrição para oficina de desenho livreReprodução

Publicado 09/01/2026 11:40

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), por meio da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, abriu inscrição para a Oficina de Desenho Livre, com duração de quatro meses e totalmente gratuita. As aulas começam em fevereiro e funcionarão no modo presencial.

Serão abertas duas turmas para desenhistas e artistas que desejam aprender ou aprimorar a técnica de desenhar no papel. As aulas ocorrerão todas as quartas-feiras, das 9h às 11h e das 14h às 16h. Entre os conteúdos ministrados durante a oficina estão os seguintes: desenho de figura humana, desenho de face, técnica de luz e sombra, perspectivas variadas para cenários, composição de cenas e mangá.

As inscrições são preenchidas por meio de formulário on-line, pelo endereço: https://forms.gle/LWhNZBHvicPG5ec68 , até as 15h, do dia 11 de fevereiro. Os documentos exigidos são o comprovante de residência, a cópia do RG e até três desenhos feitos de próprio punho.

As vagas são limitadas, e a idade mínima para realizar a inscrição é de 12 anos. Os selecionados serão informados por e-mail no dia 13 de fevereiro, e o início das aulas será no dia 25 do mesmo mês.

A Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola fica localizada na Praça do Pacificador, s/n, no Centro de Duque de Caxias.