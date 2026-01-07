Caxias Shopping - Divulgação

Caxias Shopping Divulgação

Publicado 07/01/2026 21:31

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, empreendimento administrado pela ALLOS, participa da campanha Volta às Aulas Solidária 2026, iniciativa que reforça o compromisso da companhia com a mobilização social e o apoio à educação. A ação acontece entre 8 de janeiro e 8 de fevereiro, com ponto de arrecadação localizado em frente ao Espaço Rubro Negro, no interior do shopping.



A campanha integra um movimento nacional promovido pela ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil, que mobiliza mais de 40 shoppings em diferentes regiões do país com o objetivo de beneficiar crianças e instituições do entorno dos empreendimentos na volta às aulas.



Durante o período, o público pode doar materiais escolares em bom estado, como mochilas, estojos, apontadores, colas, borrachas, lápis preto, lápis de cor, canetas, tinta guache e cadernos. Nesta edição, a campanha também passa a receber livros literários não didáticos, ampliando o incentivo à leitura desde a infância.



Realizada estrategicamente às vésperas do início do ano letivo, a iniciativa busca somar esforços para garantir que os itens arrecadados cheguem ao maior número possível de crianças em situação de vulnerabilidade, fortalecendo o impacto social positivo nas comunidades do entorno do Caxias Shopping.



Serviço:

Campanha Volta às Aulas Solidária no Caxias Shopping

Período: 8 de janeiro a 8 de fevereiro

Ponto de arrecadação: Em frente ao Espaço Rubro Negro

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895, Duque de Caxias – RJ