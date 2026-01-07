Centro de Cidadania LGBTI realiza mutirão de requalificação civilReprodução

Duque de Caxias - Durante o mês de janeiro, em alusão ao Mês da Visibilidade Trans, o Centro de Cidadania LGBT Baixada I, unidade do programa Rio Sem LGBTIfobia do Governo do Estado, realiza o Mutirão de Requalificação Civil, uma ação voltada à retificação de nome e gênero em documentos civis.
A iniciativa reafirma o compromisso do Centro com a inclusão, o respeito e o fortalecimento das políticas públicas de direitos humanos na Baixada Fluminense.
Garantir documentos que respeitam a identidade de gênero é promover cidadania, dignidade e acesso a direitos para a população trans e travesti.
Travestis e transexuais poderão procurar o Centro de Cidadania para atendimento no mutirão até o dia 20 de janeiro, das 9 às 16h. O serviço é totalmente gratuito.
Documentos necessários:
• Certidão de nascimento ou casamento (atualizada)
• RG
• CPF
• Comprovante de residência
Atendimento: de 05 a 20 de janeiro
Segunda a sexta, das 9h às 16h
Centro de Cidadania LGBT Baixada I
Rua Frei Fidelis, s/n – Centro
Duque de Caxias – RJ
Evento: Mutirão de Requalificação Civil 2026
Data do mutirão: 30/01/2026
Informações: (21) 97899-7444