Duque de Caxias - Durante o mês de janeiro, em alusão ao Mês da Visibilidade Trans, o Centro de Cidadania LGBT Baixada I, unidade do programa Rio Sem LGBTIfobia do Governo do Estado, realiza o Mutirão de Requalificação Civil, uma ação voltada à retificação de nome e gênero em documentos civis.
A iniciativa reafirma o compromisso do Centro com a inclusão, o respeito e o fortalecimento das políticas públicas de direitos humanos na Baixada Fluminense.
Garantir documentos que respeitam a identidade de gênero é promover cidadania, dignidade e acesso a direitos para a população trans e travesti.
Travestis e transexuais poderão procurar o Centro de Cidadania para atendimento no mutirão até o dia 20 de janeiro, das 9 às 16h. O serviço é totalmente gratuito.
Documentos necessários: • Certidão de nascimento ou casamento (atualizada) • RG • CPF • Comprovante de residência
Atendimento: de 05 a 20 de janeiro Segunda a sexta, das 9h às 16h Centro de Cidadania LGBT Baixada I Rua Frei Fidelis, s/n – Centro Duque de Caxias – RJ
Evento: Mutirão de Requalificação Civil 2026 Data do mutirão: 30/01/2026
