Centro de Cidadania LGBTI realiza mutirão de requalificação civilReprodução

Publicado 07/01/2026 21:30

Duque de Caxias - Durante o mês de janeiro, em alusão ao Mês da Visibilidade Trans, o Centro de Cidadania LGBT Baixada I, unidade do programa Rio Sem LGBTIfobia do Governo do Estado, realiza o Mutirão de Requalificação Civil, uma ação voltada à retificação de nome e gênero em documentos civis.

A iniciativa reafirma o compromisso do Centro com a inclusão, o respeito e o fortalecimento das políticas públicas de direitos humanos na Baixada Fluminense.

Garantir documentos que respeitam a identidade de gênero é promover cidadania, dignidade e acesso a direitos para a população trans e travesti.

Travestis e transexuais poderão procurar o Centro de Cidadania para atendimento no mutirão até o dia 20 de janeiro, das 9 às 16h. O serviço é totalmente gratuito.

Documentos necessários:

• Certidão de nascimento ou casamento (atualizada)

• RG

• CPF

• Comprovante de residência

Atendimento: de 05 a 20 de janeiro

Segunda a sexta, das 9h às 16h

Centro de Cidadania LGBT Baixada I

Rua Frei Fidelis, s/n – Centro

Duque de Caxias – RJ

Evento: Mutirão de Requalificação Civil 2026

Data do mutirão: 30/01/2026

Informações: (21) 97899-7444