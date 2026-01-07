Hospital Veterinário de Caxias ultrapassa 311 mil atendimentos em 2025

Hospital Veterinário de Caxias ultrapassa 311 mil atendimentos em 2025Divulgação

Duque de Caxias - O Hospital Municipal Veterinário de Duque de Caxias (HMVDC) encerrou o ano de 2025 com números expressivos que consolidam a unidade como uma das principais referências em atendimento veterinário gratuito da Baixada Fluminense. Ao longo do ano, foram realizados 311.115 atendimento a cães e gatos. Entre os serviços prestados, destacam-se 39.636 ultrassonografias, 7.388 ecocardiogramas, 23.597 exames de raios-x, 5.518 cirurgias e, no período de junho a dezembro, mais de 30 mil exames laboratoriais.
Desde a sua inauguração, em julho de 2022, o HMVDC já contabiliza mais de 311 mil atendimentos e cerca de 113 mil cirurgias realizadas, números que evidenciam a importância do equipamento público para a população de Duque de Caxias e municípios vizinhos. Localizado no bairro Jardim Primavera, o hospital funciona em plantão 24 horas para emergências, garantindo atendimento imediato a casos de urgência. A estrutura conta com serviços de consultas clínicas, acupuntura, cirurgias e exames laboratoriais, oferecendo assistência completa aos animais.
Para a diretora geral da unidade, a veterinária Larissa Nunes, os resultados de 2025 refletem o empenho da equipe e o investimento contínuo do município na causa animal.
“Os números alcançados em 2025 mostram o quanto o Hospital Municipal Veterinário é essencial para a cidade. Trabalhamos diariamente com uma equipe altamente dedicada, oferecendo atendimento humanizado, técnico e gratuito. Nosso objetivo é garantir dignidade, cuidado e qualidade de vida aos animais, além de apoiar as famílias que dependem desse serviço”, destacou a diretora.
O Hospital Municipal Veterinário de Duque de Caxias opera todos os dias da semana, das 7h às 19h, com a distribuição de 100 senhas diárias para atendimentos programados. A unidade está localizada na Alameda Xavier Filho, próximo à sede da Prefeitura, em Jardim Primavera.
