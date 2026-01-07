Autoridades de saúde destacam a importância da vacinação contra gripe - Foto Divulgação

Autoridades de saúde destacam a importância da vacinação contra gripe Foto Divulgação

Publicado 07/01/2026 21:25

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, seguindo determinação da SES-RJ, emitiu alerta para risco de baixa cobertura da vacina contra a gripe no município. O documento traz informações sobre a chamada Gripe K, uma nova variante do vírus Influenza A (H3N2), responsável pelo aumento de casos da doença no final de 2025, em várias partes do mundo.

Segundo informações da SES-RJ, em 2024, a cobertura vacinal da Influenza no estado ficou em 44,28%; em 2023, atingiu 45,02% do público-alvo; no ano de 2025, a porcentagem de pessoas vacinadas no estado foi ainda menor: somente 40,55% do público-alvo (idosos, crianças e gestantes). Até 1º de dezembro, foram registrados 20.460 internações e 1.654 óbitos por SRAG, em todo o estado.

Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação anual como principal estratégia de prevenção contra formas graves da doença, internações e óbitos, especialmente entre idosos, crianças, gestantes, pessoas com comorbidades e imunossuprimidos. Em Duque de Caxias, a vacina contra as variantes da Gripe Influenza está disponível para todas as pessoas, a partir de seis meses de idade, incluindo crianças, jovens e adultos (com ou sem comorbidades). Além do imunizante da Gripe, também está disponível a vacina atualizada contra a Covid-19 (variantes XBB 1.5 e JN.1), para todas as pessoas, a partir de 12 anos de idade (enquanto durarem os estoques nas unidades de saúde).

É obrigatória a apresentação de documento com foto, CPF e de caderneta de vacinação nas unidades abaixo:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

Endereço: Rua da República, s/n. – Centro;

* Hospital Municipal Duque / Policlínica

Endereço: Av. Dr. Manoel Lucas, s/n. – Parque Senhor do Bonfim;

* UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos.

* Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Clínicas da Família.