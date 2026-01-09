Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação
“Volta às Aulas” é ideal para quem está querendo começar o ano rindo. Neste show inédito, Diogo Almeida retorna aos palcos, junto com a professora Marli e outros personagens, para contar histórias sobre o universo pedagógico e transformar, em muitas risadas, o momento mais temido do calendário escolar: o fim das férias. Além de humorista, Diogo atuou como docente durante cinco anos, ministrando aulas para jovens e adolescentes. Ele também trabalhou com coordenação pedagógica e foi casado com uma professora, o que explica sua afinidade e identificação com a vida acadêmica.
“Volta às Aulas” com Diogo Almeida
Data: 21/01/2026
Horários: 19h (últimos ingressos) / 21h30 (extra)
Ingresso: A partir de R$ 100
Sessão das 19h (https://www.sympla.com.br/evento/diogo-almeida-em-duque-de-caxias-l-volta-as-aulas-2026/3226641 )
Sessão das 21h30 (https://www.sympla.com.br/evento/diogo-almeida-em-duque-de-caxias-l-volta-as-aulas-2026-sessao-extra/3250804 )
Não recomendado para menores de 14 anos. Menores de 18 somente acompanhados de pais ou responsáveis
Realização: Nume Produções
Local: Teatro M. Raul Cortez – Praça da Emancipação, s/n. – Vila Meriti, Duque de Caxias – RJ.
CONFIRA A AGENDA DE JANEIRO NO TEATRO MUNICIPAL RAUL CORTEZ
- DIEGO BESOU EM “NEM QUE EU SURTE NO PLANTÃO”
Data e horário: 15 de janeiro, às 20h
Ingresso: A partir de R$ 60
Compre neste link: https://www.sympla.com.br/evento/diego-besou-em-nem-que-eu-surte-no-plantao/3198840
- JOVENS GUERREIRAS NO TEATRO
Data e horário: 17 e 18 de janeiro, às 15h
Ingresso: A partir de R$ 30
Dia 17 (compre neste link: https://www.sympla.com.br/evento/jovens-guerreiras-no-teatro-17-01/3260985 )
Dia 18 (compre neste link: https://www.sympla.com.br/evento/jovens-guerreiras-no-teatro-18-01/3260988 )
- STARLIGHT CONCERT – CLÁSSICOS DO ROCK
Dia e horário: 30 de janeiro, às 20h
Ingresso: A partir de R$ 70
Compre neste link: https://www.sympla.com.br/evento/starlight-concert-classicos-do-rock/3226807?_gl=1*ts5o0v*_gcl_au*MTg1MDQ2ODg4LjE3NjMwNjA1MTYuMzUxOTU3MjE0LjE3NjM3NTIxMzcuMTc2Mzc1MjEzNw..*_ga*NTUwODUwNDM5LjE3NjMwNjA1MTc.*_ga_KXH10SQTZF*czE3NjM3NTA3OTAkbzExJGcxJHQxNzYzNzUyMTM3JGo0MCRsMCRoMTE2MzM2NzM2OQ
- O BRILHO DAS ESTRELAS
Dia e horário: 31 de janeiro, às 19h
Ingresso: A partir de R$ 50
Compre neste link: https://www.sympla.com.br/evento/o-brilho-das-estrelas/3226538?_gl=1*1m78iy0*_gcl_au*MTg1MDQ2ODg4LjE3NjMwNjA1MTYuMTkxNjIwNjI0MS4xNzYzNDg5MjE0LjE3NjM0ODkyMTM.*_ga*NTUwODUwNDM5LjE3NjMwNjA1MTc.*_ga_KXH10SQTZF*czE3NjM3MzkyMjckbzkkZzEkdDE3NjM3NDA5MTMkajMwJGwwJGgyMTUyODQ3OQ&referrer=smct.duquedecaxias.rj.gov.br&referrer=smct.duquedecaxias.rj.gov.br&referrer=bit.ly&referrer=bit.ly&referrer=bit.ly&referrer=bit.ly
- BRINCANDO COM BENTO E TOTÓ: ESPECIAL DE CARNAVAL
Dia e horário: 01 de fevereiro, às 15h
Ingresso: A partir de R$ 40
Compre neste link: https://www.sympla.com.br/evento/brincando-com-bento-e-toto-especial-de-carnaval/3261020
- DIOGO PORTUGAL EM “BURRICE ARTIFICIAL”
Dia e horário: 14 de março, às 20h
Ingresso: A partir de R$ 40
Compre neste link: https://www.sympla.com.br/evento/diogo-portugal-burrice-artifical/3260994
- SÉRGIO MALLANDRO EM “OS PERRENGUES DO MALLANDRO”
Dia e horário: 28 de março, às 20h
Ingresso: A partir de R$ 50
Compre neste link: https://www.sympla.com.br/evento/sergio-mallandro-em-os-perrengues-do-mallandro/3261013
